Législatives en Moselle : Brahim Hammouche repart en campagne dans l'Orne et la Fesnch

Elu une première fois en 2017 en pleine vague En Marche, Brahim Hammouche ambitionne de conserver son fauteuil de député à l'issue des élections législatives de juin. Le parlementaire (Modem) a été investi par la majorité présidentielle dans la 8e circonscription de la Moselle, celle qui englobe les vallées de la Fensch et de l'Orne.

"Il faut toujours se poser la question de la plus-value qu'on peut apporter dans un deuxième mandat" confie Brahim Hammouche sur sa réflexion qui a précédé sa décision de repartir ou non en campagne. La victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle le conforte dans son choix : "La circonscription que j'ai représentée pendant cinq ans mérite un acteur principal du développement de notre territoire."

Le député sortant aura pourtant fort à faire pour emporter un nouveau mandat au Palais Bourbon. Sa circonscription a placé Marine Le Pen (RN) en tête au premier et au second tour de la présidentielle, et Emmanuel Macron n'est arrivé qu'en 3e position au premier tour.

"Ce sont les mêmes résultats qu'en 2017" tempère Brahim Hammouche qui mise sur un "vote utile et en responsabilité" dans une circonscription "riche d'hommes et de femmes de toutes les couleurs et sensibilités" et où se cultive "l'esprit de camaraderie."

Association de parachutage

Brahim Hammouche se revendique comme un candidat du cru, rappelant volontiers ses origines : son grand-père "mineur à Audun-le-Tiche", son père "ouvrier de la sidérurgie" et lui-même ancien chef de service à l'hôpital d'Hayange. Il glisse au passage un tacle à l'un de ses concurrents en évoquant la création d'une "association de parachutage puisqu'il y a probablement de nombreux adhérents."

Allusion à peine voilée à l'arrivée dans la circonscription de Laurent Jacobelli, conseiller régional RN du Grand Est et porte-parole de Marine Le Pen. Il devra aussi aussi affronter Céline Léger (LFI, investie par l'Union Populaire) l'une des principales animatrices de la campagne de Jean-Luc Melenchon en Moselle.

Priorité au porte-monnaie des français

Parmi les priorités du nouveau mandat de la majorité, si les urnes en décident : les mesures en faveur du pouvoir d'achat face à la hausse de l'inflation des prix de l'énergie ou des produits alimentaires. "C'est du pouvoir de vivre, et de bien vivre" assène Brahim Hammouche, "c'est cela l'urgence. Nous avons su tenir bon dans la crise sociale, la crise sanitaire et la crise mondiale actuelle. Et nous tiendrons d'autant plus si il y a une forte majorité."