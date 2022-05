Législatives : le chef du PS en Moselle dénonce des négociations "nationales" avec la France insoumise

Il dénonce un accord national "qui va décider de ce qui se passe dans les territoires". S'il ne s'oppose pas à une union de la gauche, Michaël Weber, le premier secrétaire de la fédération du Parti socialiste de la Moselle alerte sur les conséquences du rapport de force entre Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle, et les cadres du Parti socialiste. Les négociations en vue d'un accord pour les élections législatives ont repris ce lundi en fin d'après-midi.

Une condition : au moins deux candidats socialistes en Moselle

"Il y a beaucoup de collègues premiers fédéraux qui sont inquiets de la réception de cet accord par la base des militants", ajoute Michaël Weber qui pose une condition : qu'il y ait plus d'un candidat ou une candidate socialiste en Moselle. Le département compte neuf circonscriptions. Les cadres socialistes en Moselle ont déjà étudié les financements alloués à d'éventuels candidats dissidents.

De son côté, Charlotte Picard, secrétaire nationale adjointe du PS à l'accès aux droits et conseillère municipale d'opposition à Metz, appelle à mettre de côté les désaccords pour sauver la présence de la gauche en local. _"_Nous n'avons plus un seul député de gauche en Moselle parce que nous avions une désunion en 2017. Il ne faut pas que ça se reproduise !" Elle comprend la logique centralisée de ces négociations. "Les élections législatives, ce sont pas des élections mais une élection. On a une Assemblée nationale avec 577 circonscriptions mais on élit une seule Assemblée nationale."

La figure de leader de Jean-Luc-Mélenchon interroge chez les militants

Hervé est militant au Parti socialiste depuis plus de 20 ans. Pour lui, il existe trois points de désaccord majeurs avec la France insoumise : la vision de l'Europe et de la laïcité ainsi que la gestion de la guerre en Ukraine. "C'est, pour moi, ce qui est prioritaire par rapport à la recherche du nombre de sièges potentiels." La figure de Jean-Luc Mélenchon, est également pointée par les militants socialistes. "C'est très maladroit, réagit Peggy au sujet de la campagne d'affichage sur laquelle la mention "Premier ministre" apparaît sous le portrait du leader Insoumis. D'autant qu'on sait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout quand on ouvre des négociations avec des partenaires."

Ces négociations ont été soutenues par Olivier Faure, qui veut faire place à une nouvelle génération. Le chef des socialistes est dans le viseur du premier secrétaire de la fédération de la Moselle, Michaël Weber, qui se dit de la gauche "réformiste" mais pas "radicale". "Je trouve assez insupportable, même insultant, que pour des personnes comme moi qui avons toujours été adhérents du Parti socialiste, on me dise "soit tu es d'accord avec ma ligne, soit tu quittes le parti"."

Mais pour Charlotte Picard, il y a urgence à gommer les rancœurs. "Nous sommes d'accord pour dire que si Macron a les pleins pouvoirs pendant un deuxième mandat, à la fin du mandat, les Français souffriront d'une manière qu'on n'arrivera pas à rétablir suffisamment vite quand nous pourrions reprendre le pouvoir", détaille la secrétaire nationale adjointe à l'accès aux droits au PS.