France Bleu Lorraine s'associe à Moselle TV et au Républicain Lorrain pour vous faire vivre le second tour des élections législatives. Revivez le débat de la 2ème circonscription de la Moselle, diffusé ce jeudi.

Législatives en Moselle : le débat de la 2ème circonscription entre Ludovic Mendes et Lisa Lahore

Ludovic Mendes (Ensemble) et Lisa Lahore (Nupes), lors du débat du second tour des élections législatives de 2022.

France Bleu Lorraine, Moselle TV et le Républicain Lorrain vous proposent des débats, toute cette semaine, entre les deux candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives. Après les circonscriptions d'Hayange ce mardi ou de Metz-Nord ce mercredi, ce sont les candidats de la 2ème circonscription de la Moselle, celle de Metz-Sud, qui ont accepté de confronter leurs idées et leur programme.

Ludovic Mendes, 35 ans, député sortant de la majorité présidentielle (Ensemble) fait face à Lisa Lahore, 21 ans, de l'union de la gauche écologiste et sociale (Nupes). Parmi les thèmes abordés : l'abstention très forte, la transition écologique et le nucléaire, l'avenir du Lorraine Aéroport ou encore l'emploi, notamment sur le site d'Amazon Frescaty.

Découvrez en vidéo le débat entre Lisa Lahore (Nupes) et Ludovic Mendes (Ensemble).

Chaque soir, à 18h30, retrouvez les débats du second tour de ces législatives en Moselle, sur Moselle TV, francebleu.fr et dans les colonnes du Républicain Lorrain.