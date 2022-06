France Bleu s'associe à Moselle TV et au Républicain Lorrain pour vous faire vivre le second tour de ces élections législatives. Revivez le débat de la 3ème circonscription de la Moselle, diffusé ce mercredi.

Législatives en Moselle : le débat de la 3ème circonscription entre Charlotte Leduc et Françoise Grolet

Françoise Grolet et Charlotte Leduc lors du débat du second tour des élections législatives de 2022.

France Bleu s'associe à Moselle TV et au Républicain Lorrain pour vous faire vivre le second tour de ces élections législatives. Mobilisation des électeurs dans l'entre-deux tours, abstention, pouvoir d'achat, retraites ou encore transformation des quartiers de la Patrotte Metz-Nord ou encore Borny... Voilà les thèmes du débat qui opposait ce mercredi les deux candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives sur la troisième circonscription de la Moselle (Metz, Pange, Vigy, Chieulles, Mey, Rémilly, Saint-Julien, Vantoux, Vany....). La candidate de la Nupes, Charlotte Leduc était face à la candidate Rassemblement national, Françoise Grolet.

Découvrez en vidéo le débat entre Charlotte Leduc (Nupes) et Françoise Grolet (RN).

Chaque soir, à 18h30, retrouvez les débats du second tour de ces législatives en Moselle, sur Moselle TV, francebleu.fr et dans les colonnes du Républicain Lorrain.