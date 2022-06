Législatives en Moselle : le débat de la 8ème circonscription entre Laurent Jacobelli et Céline Léger

France Bleu s'associe à Moselle TV et au Républicain Lorrain pour vous faire vivre le second tour de ces élections législatives. Toute la semaine, des débats, à 18h30 sur Moselle TV, sur francebleu.fr et dans les colonnes du Républicain Lorrain. Aujourd'hui, direction la huitième circonscription.