Législatives en Moselle : presque deux fois moins de candidats qu'il y a cinq ans à Sarreguemines-Bitche

A quoi ressemble la campagne à Sarreguemines, ville centre de la 5e circonscription de la Moselle ? Autour d'elle, Bitche, Sarralbe, Volmunster. On compte 8 candidats (dont la sortante Nicole Trisse) dans ce secteur à la fois urbain et industriel, avec notamment Continental, Ineos. C'est un secteur frontalier où de nombreux travailleurs sont tournés vers l'Allemagne. Et puis il y a toute une partie rurale où les paysages sont d'ailleurs magnifiques (on parle de la petite Canada dans le pays de Bitche).

Etant donné que l'on sort de l'élection présidentielle, on regarde toujours le choix des électeurs circonscription par circonscription et ici dans la 5e, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier et au second tour avec 56%.

5ème circonscription de la Moselle = 8 candidats

Divers centre : François BOURBEAU - suppléante : Barbara Gross

Divers extrême gauche (Lutte Ouvrière) : Sébastien OLLIER - suppléant : Gilles Sebastian

La France Insoumise (Nupes) : Caroline RACINE - suppléant : Martial Hoellinger

Les Républicains : Vincent SEITLINGER - suppléante : Evelyne Firtion

Reconquête : Sabrina SELLINI - suppléante : Elia Bruzzi

Droite souverainiste (Debout La France) : Brigitte TOUSSAINT

Ensemble : Nicole TRISSE (députée sortante) - suppléant : Benoit Kieffer

Rassemblement National : Marie-Claude VOINCON - suppléante : Naïla Hennard

