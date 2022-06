Législatives en Moselle : record de candidats dans la 3e circonscription

Nouvelle étape à Metz dans la campagne des législatives, dans la 3e circonscription de la Moselle, à 10 jours du 1er tour des élections. Elle comprend également toute une partie rurale à l'est de Metz : Pange, Vigy, Mey. Et puis ces villes de l'agglomeration : Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux.

Et nous sommes dans la circonscription la plus prisée, celle qui affiche le plus de candidats en Moselle. Ils sont 14 ! Le député sortant est le macroniste Richard Lioger. Face à lui on peut citer, Marie-Jo Zimmermann. Nathalie Colin-Oesterlé, Françoise Grolet.

Divers extrême gauche (Parti Ouvrier Indépendant Démocratique) : Marie-Jeanne BECHT - suppléant : Gabriel Zimmermann

- suppléant : Gabriel Zimmermann Reconquête : Christian BEMER - suppléant : Thierry Gourlot

- suppléant : Thierry Gourlot Divers : Bernard CARRARA

Les Républicains : Nathalie COLIN-OESTERLE - suppléant : Dominique Strebly

- suppléant : Dominique Strebly Divers extrême gauche (Nouveau Parti Anticapitaliste) : Gaël DIAFERIA - suppléante : Chantal Muszynski

- suppléante : Chantal Muszynski Rassemblement National : Françoise GROLET - suppléant : Grégory Dufour

- suppléant : Grégory Dufour Divers gauche (Parti socialiste) : Eric GULINO - suppléante : Fatima Becker

- suppléante : Fatima Becker Divers extrême gauche (Lutte Ouvrière) : Etienne HODARA - suppléante : Odile Schmitt

- suppléante : Odile Schmitt Ecologiste (Parti Animaliste) : Roxane JURION

La France Insoumise (Nupes) : Charlotte LEDUC - suppléant : Sylvain Brousse

- suppléant : Sylvain Brousse Divers centre : Anne-Catherine LEUCART - suppléant : Grégory Keff

- suppléant : Grégory Keff Ensemble : Richard LIOGER (député sortant) - suppléante : Ghislaine Melon

(député sortant) - suppléante : Ghislaine Melon Droite souverainiste (Les Patriotes) : Marlène WAGNER

Divers centre : Marie-Jo ZIMMERMANN - suppléant : Jérémy Aldrin

