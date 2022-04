Législatives en Moselle: "On veut donner aux gens une alternative démocratique", dit le LR Fabien Di Filippo

Le député LR Fabien Di Filippo est candidat sa réélection dans la 4ème circonscription de la Moselle. Avant de prendre sa décision de briguer un nouveau mandat, il attentait l’issue du second tour de la présidentielle.

Les législatives seront un rendez-vous décisif

"Au soir du second tour de l’élection présidentielle, j’ai vu un pays fracturé comme jamais, avec une ruralité qui avait voté très fortement pour Marine Le Pen et des agglomérations qui avaient placé Emmanuel Macron très largement en tête. Mais il y a eu beaucoup de votes par défaut et un regret de mes concitoyens de ne pas avoir vu le débat auquel ils aspiraient. Les législatives seront un rendez-vous décisif. Les gens veulent absolument qu’on ait un débat sur le cap de la France pour ces prochaines années, sur les grands enjeux pour notre pays et nos territoires. Moi, je veux porter cette voie-là dans la campagne", dit Fabien Di Filippo.

Nous sommes fongibles ni dans le macronisme, ni dans le lepenisme

Les Républicains présenteront des candidats dans les 9 circonscriptions de la Moselle, lors des élections législatives en juin prochain. "Le but c’est d’avoir un groupe d’élus ancrés dans nos territoires, proches des réalités de nos concitoyens, le plus important possible. Nous sommes fongibles ni dans le macronisme, ni dans le lepenisme. On veut vraiment donner aux gens une alternative démocratique. Si nous posions le drapeau et on abdiquait, ou si nous allions nous vendre pour des postes, qu’est-ce qui arriverait ? On laisserait les gens avec pour seule alternative Emmanuel Macron ou les extrêmes. Démocratiquement, c’est pauvre, ce n’est pas souhaitable et c’est dangereux", explique Fabien Di Filippo.

Nous irons à ces élections dans la clarté face aux électeurs

Lors de l’élection présidentielle, la candidate LR, Valérie Pécresse a obtenu un score de 4,78% au premier tour, le pire score de l'histoire de la droite républicaine. Le parti Les Républicains traverse une zone de turbulences. Certains membres LR rejoignent les rangs de la République en Marche, d’autres regardent vers Horizons, le mouvement d'Edouard Philippe, Nicolas Sarkozy a soutenu Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Est-ce que ça a encore du sens de se présenter avec l'étiquette LR aujourd'hui ? La réponse est oui pour Fabien Di Filippo.

"Pendant 5 ans j’ai démontré une chose, c’est que nos valeurs sont radicalement différentes de celles des mouvements macronistes. [...] Que certains veuillent saisir des opportunités ministérielles et obtenir des postes, ils sont très peu nombreux, même si ça fait du bruit médiatiquement. C’est un moment de clarification. Ces gens-là œuvrent par opportunisme et non pour l’intérêt du débat démocratique et de leurs concitoyens, ils doivent partir. Ensuite, nous devrons refondre complètement la droite républicaine et notre parti. Les députés de la nouvelle génération à laquelle j’appartiens seront présents à ce rendez-vous, dans la loyauté et dans la fidélité. Je pense qu’on a encore beaucoup de choses à dire", dit le député de la 4ème circonscription de la Moselle.

Fabien Di Filippo rappelle que Les Républicains abordent ces élections législatives sans alliance particulière. "On a des alliés traditionnels, ce sont les centristes de l’UDI. [...] Il est hors de question de faire de la tambouille eu égard aux résultats de la présidentielle. Ce n’est pas dans notre philosophie, ni dans nos intentions. Nous irons à ces élections dans la clarté face aux électeurs", dit-il. Fabien Di Filippo tiendra une première réunion publique ce vendredi soir à 20h, à Sarrebourg.