Législatives : en Nord-Franche-Comté, la stratégie des candidats moins médiatisés

J-7 pour le premier tour des législatives ! On connaît les candidats des principaux partis, mais on entend moins les autres. Ce sont les règles du CSA : l'équité prime en matière de temps de parole, et pas l'égalité. Mais ceux qu'on appelle parfois les "petits" candidats ont d'autres ressources.

La règle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est que plus un parti est "représentatif", c'est-à-dire plus ses scores ont été élevés lors des précédents scrutins, plus il a du temps de parole pour s'exprimer. Forcément, pour les autres, le temps est moindre. Du coup, les candidats indépendants comme ceux des partis classiques doivent faire preuve d'imagination pour se faire entendre. Europe Ecologie Les Verts, par exemple, subit les conséquences de la présidentielle. Vincent Jeudy, le candidat du parti dans la deuxième circonscription du territoire de Belfort, le reconnaît : "L'union avec Benoît Hamon, pour moi, ce n'était pas une erreur, parce que c'était un candidat avec un véritable programme écologiste. Mais le résultat n'étant pas là, on pâtit de la baisse de représentativité du Parti socialiste auquel on était associés."

Du web, un bon réseau et de l'huile de coude

Il faut miser donc sur autre chose. Multiplier les rencontres sur le terrain, pour parler des enjeux locaux, de la centrale nucléaire de Fessenheim qui n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de Belfort, des projets d'EELV, comme le développement du transport ferroviaire de marchandises en s'appuyant, pourquoi pas, sur Alstom... Pour ça, Vincent Jeudy a un outil assez original : "Je me suis fabriqué un vélo de fonction ! J'y ai accroché une remorque avec mes deux affiches. Cela fait contraste avec les gros camions diesel de mes concurrents. Je me déplace à la force de mes jambes, c'est raccord avec mes idées !"

Ceux qui me soutiennent sont dans la vraie vie - Claude Marconot, candidat dans la deuxième circonscription de Haute-Saône

Le candidat est également très actif sur Internet. Les réseaux sociaux, c'est aussi le choix qu'a fait Claude Marconot. Ce chef d'entreprise dans le bâtiment se présente pour la première fois dans la deuxième circonscription de Haute-Saône, sans étiquette et donc sans parti politique : "On n'a pas d'appareil, même si j'ai pas mal de copains qui me soutiennent. Ce sont des actifs, ils n'ont pas forcément le temps d'aller tracter. Alors nous avons fait le choix d'essentiellement communiquer sur les réseaux sociaux, avec des petites vidéos où les gens expliquent pourquoi ils soutiennent ma candidature. Ils sont issus de la société civile, ou alors ce sont des élus locaux, mais ils sont dans la vraie vie".

Des militants très motivés

D'autres candidats peuvent compter sur un atout : une base militante solide. C'est le cas par exemple de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Les adhérents ne sont pas très nombreux, seulement 70 dans le Territoire de Belfort par exemple, mais ils sont très présents sur le terrain. Et le parti de François Asselineau aligne des candidats partout en Nord-Franche-Comté, comme Jonathan Vallard, dans la première circonscription du Territoire de Belfort : "Notre force, c'est que nos adhérents... sont des militants. Cela s'est vu pendant la présidentielle, on était très actifs notamment au niveau de l'affichage. On peut faire un parallèle : La première force d'un pays, c'est son peuple, la première force d'un parti, ce sont ces militants".

C'est une candidature de préparation. Des conflits sociaux vont se produire, notre programme est défini dans cette perspective - Christian Driano, candidat LO dans la troisième circonscription du Doubs

Un autre parti solidement et historiquement implanté, c'est Lutte Ouvrière, notamment chez les syndicats. Mais Christian Driano, retraité de PSA et candidat dans la troisième circonscription du Doubs, ne se bat pas pour être élu : "C'est une candidature de préparation. Des conflits sociaux vont se produire et les attaques qui vont être menées amèneront les travailleurs d'une façon ou d'une autre à réagir. Aujourd'hui, la classe ouvrière ne se bat pas, elle est atone, mais tout cela peut changer rapidement. Notre programme est défini dans cette perspective." Avec notamment un projet phare, l'interdiction des licenciements. Dans le Nord-Franche-Comté, Lutte Ouvrière présente des candidats dans quatre circonscriptions sur cinq.

Retrouvez la liste de tous les candidats dans les cinq circonscriptions de Nord-Franche-Comté.