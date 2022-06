Législatives en Saône-et-Loire : Louis Margueritte, un proche de Bruno Le Maire élu député

Louis Margueritte (Renaissance, ex-LREM) a été élu député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, celle de Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines, au second tour des élections législatives. Il prend la suite du sortant LREM Raphaël Gauvain qui ne se représentait pas.

À 37 ans, Louis Margueritte, élu Renaissance dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire, inaugure son tout premier mandat après une carrière de haut fonctionnaire qui l'a conduit au poste de directeur adjoint du cabinet de Bruno Le Maire.

Né à Paris d'un père ingénieur originaire de Chalon-sur-Saône et d'une mère pharmacienne, il est diplômé de Polytechnique (promo 2004) et de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE). Il entame sa carrière à l'Inspection générale des finances (2009-2010), avant d'entrer à la Banque de France (2010-2013) à l'autorité de contrôle prudentielle, puis à la Direction générale du Trésor (2013-2018).

En 2018, il est nommé secrétaire général du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), puis devient en 2021 directeur de cabinet du ministre des PME et directeur adjoint de celui du ministre de l'Économie. Conseiller économique de la campagne d'Alain Juppé à la primaire de droite en 2016, ce fan de ski et d'œnologie est également lauréat 2021 "Young leaders" de la French-American Foundation.

Une permanence à Chalon-sur-Saône, une autre à Montceau-les-Mines

Le nouvel élu a salué dimanche soir sur Twitter ses électeurs qui ont voté pour lui et sa suppléante, Marie-Claude Jarrot, qui selon lui "ont envoyé un message clair : ils attendent des réponses rapides sur les problèmes du quotidien". Il a ajouté vouloir s'implanter localement dans deux villes de sa circonscription : "Comme je m'y étais engagé, j'ouvrirai au cours des prochaines semaines mes deux permanences à Chalon et à Montceau les Mines. Je serai, avec Marie-Vlaud Jarrot le député de toutes et tous, à votre écoute et pour le territoire."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les résultats du second tour