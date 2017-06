Législatives en Sarthe : "Il est encore temps d'inverser la tendance" pour Jean-Carles Grelier (LR)

Quatre candidats Les Républicains sont qualifiés pour le second tour en Sarthe. Trois devront affronter, en position de challenger, un représentant de La République en Marche.

Alors que François Fillon était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en Sarthe, il manque aux Républicains plus de la moitié des voix qu’avait engrangées l’ancien maire de Sablé dans le département en avril. Dans cette élection législative marquée par une très forte abstention, les candidats LR sont tous qualifiés, sauf le maire (UDI) de Ruaudin, Samuel Chevallier. Aucun ne sort en tête sur sa circonscription, et face à La République en Marche, ils sont même distancés de 4 à 10 points.

Remobiliser à droite

"Les Français ont privilégié l’étiquette sur la valeur des hommes", selon Jean-Carles Grelier, le maire LR de La Ferté-Bernard, candidat sur la cinquième circonscription, la seule en Sarthe dont le sortant était LR (Dominique Le Mèner, qui ne se représentait pas). "On me dit que c'est une nouvelle façon de faire de la politique, mais le risque c'est d'avoir des députés hors sol qui ne connaissent pas leur territoire, surtout dans des territoires ruraux comme les nôtres". Jean-Carles Grelier veut croire à un sursaut des troupes de droite pour le second tour : "Vous voyez que la participation est extrêmement faible. J’appelle à la mobilisation des électeurs de la droite et du centre. On peut encore inverser la tendance et rééquilibrer l’offre politique dans ce département. Le risque sinon, c'est une Chambre mono-couleur".