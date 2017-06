Législatives en Sarthe : la députée socialiste Françoise Dubois revient sur son élimination dès le premier tour

C'est l'un des faits marquants de ces législatives : l'élimination d'un tiers des députés sortants dès le premier tour. La députée PS de la 1ère circonscription de la Sarthe, Françoise Dubois, en a fait les frais dimanche, en ne recueillant que 11,6% des suffrages.

Deux jours après le premier tour des élections législatives, la socialiste sarthoise Françoise Dubois fait ses cartons : avec seulement 11,6% des voix, la députée sortante de la 1ère circonscription est éliminée. Un score qui fait figure de claque, et dont elle reconnait d'entrée de jeu qu'il lui laisse un goût très amer : "Non, je n'ai pas digéré", explique-t-elle au micro de France Bleu Maine.

Face au raz-de-marée

"Dimanche, quand les premiers résultats sont arrivés, je me suis demandé ce qui se passait. Sur le moment, ça sonne ! Je me suis dit : 'C'est pas possible'. On était dans un flou artistique complet, sans savoir ce qui allait sortir des urnes, mais à ce point c'était inimaginable. J'ai réussi à accepter qu'il ne s'agit pas d'une attaque personnelle, que face à un raz-de-marée, on ne peut rien faire. Mais j'espérais quand même être au deuxième tour, après le travail que j'ai fourni et la présence que j'avais sur le terrain. J'imaginais un minimum de reconnaissance, eh bien non". Depuis dimanche, Françoise Dubois reçoit de nombreux messages de sympathie et des invitations à des cérémonies officielles. "Ça fait chaud au cœur mais je vais prendre un peu de distance. Et des vacances, ce qui ne s'est pas produit depuis cinq ans".

On a sans doute pas assez expliqué les efforts qu'on demandait - Françoise Dubois, députée PS de la Sarthe, éliminée dès le 1er tour

48,2% des électeurs de la première circonscription de la Sarthe n'ont pas voté. Une abstention qui pour Françoise Dubois traduit le désarroi des plus fragiles : "Ce sont ces personnes qui ne croient plus en rien, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans une société ingrate, et qui n'ont pas jugé bon d'aller voter pour qui ce que ce soit. C'est une déception générale, surtout que beaucoup ont pensé que le jeu était fait après la présidentielle. Peut-être qu'ils mesurent mal l'importance du Parlement". Françoise Dubois s'en sent-elle responsable ? "Sans doute. Sur le travail que j'ai fait et qui n'a pas porté ses fruits, peut-être. Vous savez qu'on était dans un contexte économique et politique très difficile. [...] On a sans doute pas assez expliqué les efforts qu'on demandait, et maintenant que ça commence à porter ses fruits, eh bien ce sont d'autres personnes qui vont en profiter".

Bientôt adjointe à la mairie du Mans ?

Françoise Dubois est toujours conseillère municipale au Mans. Elle assure qu'elle n'a pas encore évoqué la suite avec le maire PS de la ville, Jean-Claude Boulard : "Ce n'est pas moi qui vais décider ! [...] Pourquoi pas être adjointe, mais ce n'est pas moi qui vais décider. Ma délégation a été allégée quand je suis devenue adjointe, c'est vrai qu'un peu plus de visibilité ce serait bien".

Reste à savoir comment recoller les morceaux au sein même de la majorité municipale, où siège la Secrétaire d'état Marlène Schiappa, fer de lance d'En Marche dans le département. Après un silence, Françoise Dubois répond prudemment : "Il reste toujours quelque chose. Mais nous sommes des personnes responsables et intelligentes, et je pense que nous sommes capables de continuer à travailler ensemble".