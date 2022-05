Législatives en Sarthe : la Nupes investit finalement une candidate face à la sortante Sylvie Tolmont (PS)

La Nouvelle union populaire écologique et sociale en Sarthe a choisi d'investir Elise Leboucher pour les élections législatives dans la quatrième circonscription. La députée sortante Sylvie Tolmont (PS), désignée jusqu'à présent, est, d'après la Nupes, "sortie de l'accord".

L'incertitude et les tractations jusqu'au bout. La désignation des candidats de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) pour les élections législatives en Sarthe aura été des plus difficiles. Principal sujet de crispation : la quatrième circonscription (Le Mans - Sablé). Un temps réservée au Parti Communiste dans le cadre de cet accord passé à gauche sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, cette circonscription est finalement revenue au Parti Socialiste. Le PS a, assez logiquement, accordé son investiture à la députée sortante Sylvie Tolmont.

Mais cette dernière a choisi de figurer sur la photo de famille des socialistes sarthois (en froid avec la direction nationale et le Premier Secrétaire Olivier Faure), mercredi 18 mai, lorsqu'il ont présenté leurs candidats en hors accord Nupes. Cette décision a été perçue par les représentants de la Nouvelle union populaire écologique et sociale comme un rejet du pacte initial, synonyme de retrait de l'investiture.

Elise Leboucher, candidate de la Nupes dans la 4è circonscription

La Nupes en Sarthe a finalement choisi d'accorder, ce jeudi 19 mai, à la veille de la date butoir pour le dépôt des candidatures, son investiture à Elise Leboucher dans cette quatrième circonscription. Sa désignation devait être officialisée dans la soirée. "Malgré les mains tendues, Sylvie Tolmont ne veut pas de cet accord. Nous nous devions donc de présenter quelqu'un qui représente cette union", justifie l'éducatrice spécialisée, candidate aux municipales 2020 sur la liste de gauche « Le Mans en commun ».

Interrogée par France Bleu Maine sur les possibles risques d'incompréhension des électeurs, Elise Leboucher répond qu'au contraire, ce choix d'investir une candidate Nupes est une "clarification". La Sarthoise insiste : "Madame Tolmont se dit clairement hors Nupes. Nous présentons une candidate Nupes. Les choses sont très claires".

Sylvie Tolmont "pas informée"

Jointe par France Bleu Maine, Sylvie Tolmont assure, ce jeudi 19 mais "découvrir qu'elle n'a plus le soutien de la Nupes". L'élue dit "_ne pas avoir reçu de notification du PS_. Olivier Faure (premier secrétaire national du PS, ndlr) ne m'a pas encore informée". Les représentants sarthois de la Nupes avaient bien invité Sylvie Tolmont à la présentation à la presse des différents candidats à ces élections législatives ce jeudi. La députée sortante de la quatrième circonscription n'était pas là. "Signe qu'elle se retire de l'accord", ont interprété les membres de la Nouvelle union populaire écologique et sociale. "J'ai bien reçu un mail d'invitation la veille. Mais ne pouvais me rendre disponible", justifie Sylvie Tolmont. "J'avais un autre engagement".

"Est-ce à la hauteur de ce qui se passe dans notre pays? "

La députée ne cache pas son agacement face à cette situation. "Depuis le début, c'est compliqué !" constate-t-elle. "Ces discussions sont-elles à la hauteur de ce qui se passe dans notre pays?", s'interroge Sylvie Tolmont. "Je continue mon travail de terrain", indique l'élue qui assure que toutes ces disciussions se passent sans elle.

La Nupes ou Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale est la coalition des partis de gauche créée à l'initiative de La France Insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Cette union rassemble le Parti communiste, EELV (Europe Ecologie Les Verts) et le Parti socialiste.