Législatives en Sarthe : LR présente un candidat de 18 ans dans la cinquième circonscription

Il est l'un de plus jeunes candidats aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Noa Lerosier, 18 ans, a été choisi pour porter les couleurs Les Républicains dans la cinquième circonscription de la Sarthe (Le Mans - La Ferté Bernard). Selon les informations recueillies par France Bleu Maine, la question d'investir ou non un candidat face au député sortant Jean-Carles Grelier, a été tranchée directement à Paris par la présidence LR. L'actuel élu avait d'abord été soutenu par Les Républicains, avant de recevoir, un mois avant le scrutin, l'investiture de Renaissance (nouveau nom de La République en Marche) sans, avait-il précisé, l'avoir sollicitée.

La carte de la jeunesse

L'étudiant en première année de droit à Tours est militant chez Les Républicains depuis moins d'un an. Habitant de Sainte-Cérotte, commune de quelque 300 habitants près de Saint Calais, Noa Lerosier a été repéré pendant la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Le Sarthois entend faire de sa jeunesse un atout. "J'incarne le renouveau et un certain espoir pour les personnes qui ne votent plus parce qu'elles ne croient plus en la politique", affirme-t-il, en pensant tout particulièrement aux jeunes dont l'abstention a été forte pour la présidentielle . "Plusieurs de nos concitoyens nous disent que les candidats sont tous les mêmes, qu'ils les ont déjà vus", rapporte Noa Lerosier. "Moi, je n'ai pas de poste à conserver", souligne-t-il.

"Je ne fais pas de la figuration !"

Le jeune candidat reconnaît qu'il ne dispose pas (ou pas encore) de l'appui d'élus locaux. Que le petit score de Valérie Pécresse à la présidentielle (un peu moins de 5%) n'est pas une rampe de lancement idéale. Et que le député sortant Jean-Carles Grelier, à qui il reproche une "trahison", est très bien implanté dans la circonscription. Pour autant, le jeune homme estime que le match n'est pas plié d'avance. "Je ne suis pas là pour faire de la figuration", assure-t-il. "Mon suppléant et moi portons un vrai projet de droite républicaine. Je suis persuadé qu'il doit y avoir une alternative au macronisme et au lepénisme", explique Noa Lerosier.

Candidat de la ruralité

Pour cette élection, l'absence de notoriété est "un handicap", reconnaît le jeune candidat. Qui, immédiatement, rappelle sa conviction : "Il y a une volonté de renouveau dans la classe politique". Jean-Carles Grelier, 56 ans, conseiller départemental, ancien maire de La Ferté-Bernard, ex-LR, brigue, lui, un deuxième mandat de député.

En ce début d'une campagne éclair (trois semaines), Noa Lerosier se pose en "défenseur de la ruralité", mais précise-t-il, "sans être dans l'opposition avec les zones urbaines". En campagne, souligne-t-il, les habitants doivent faire face, notamment, à la "désertification médicale et à la fermeture de classes dans les écoles". Deux préoccupations qu'il entend porter à l'Assemblée Nationale.