Législatives en Sarthe : "un échec" pour le Front national

Aucun candidat du Front national ne passe le premier tour des législatives en Sarthe, alors que le parti disait espérer au moins un élu. Le Front national a perdu plus de 40 000 voix par rapport au premier tour de la présidentielle.

C’est sans conteste un revers pour le Front national, qui, élection après élection depuis 2012, avait accentué son ancrage dans le département : malgré les hautes ambitions affichées après la présidentielle, les cinq candidats frontistes de cette législative sont tous éliminés. Un résultat s’expliquant en partie par l’abstention, puisque faute de réunir 12,5% des inscrits, même ceux dont le score reste significatif ne sont pas en position de se maintenir.

Le Front national a perdu plus de 40 000 voix par rapport au premier tour de la présidentielle. "Un échec", reconnaît le Secrétaire départemental du parti, qui se présentait sur la 3e circonscription de la Sarthe. "Il y a eu une déception après le débat de l’entre-deux-tours de la présidentielle, nous le payons cash", analyse Pascal Gannat, qui souligne l'abstention très forte de ce premier tour de législatives. "Nos électeurs ne se sont pas mobilisés à cause des sondages, et parce qu'ils savent que le système est biaisé. Le système fait que avec 45% des voix, les candidats de l'anti-système auront seulement 7 à 8% de sièges à l’Assemblée, c'est bien qu'il y a un problème".

Une campagne trop longue

"Les Français en ont assez de la politique", poursuit Pascal Gannat, "les primaires dégoûtent plus qu’autre chose. La campagne a commencé à l’automne, c’est néfaste et démobilisateur". Alors, faut-il un nouveau virage au Front national ? "Changer de chef, pas forcément, mais changer de ligne et de mode de fonctionnement, c’est évident", estime le Secrétaire départemental du parti frontiste. "Avec les moyens de communication modernes, on est passé à un fonctionnement horizontal dans la société, pas pyramidal. Il faut écouter la société qui glisse à droite, sauf que Philippot voulait aller à gauche, c’était une erreur". Pour le second tour, Pascal Gannat appelle à "l'union des droites" : "En Sarthe, on voit bien que les candidats de droite qui sont qualifiés pourraient l’emporter avec le soutien du FN. La leçon, c’est qu’il n’y a plus d’hégémonie d’une seule formation à droite. Il faut une alliance des droites comme l’avait dit Marion Maréchal Le Pen. Même le Général de Gaulle n’était pas revenu seul au pouvoir".