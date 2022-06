VIDÉO - Législatives : ce qu’il faut retenir du premier tour en Savoie et Haute-Savoie

En Haute-Savoie, la majorité présidentielle paraît en mesure de conserver les quatre circonscriptions (sur six) qu'elle avait remportées en 2017, tandis que la Nupes et les Républicains arrivent en tête dans les deux autres. En Savoie, les Républicains apparaissent en mesure de sauver leurs deux circonscriptions, terre historiquement à droite, tandis que la majorité présidentielle pourrait en céder une à la Nupes.

Haute-Savoie : la majorité bien placée dans ses quatre circonscriptions

La coalition Ensemble, dont seuls deux députés sortants, Véronique Riotton et Xavier Roseren, se représentaient, arrive en tête dans les première, deuxième, cinquième et sixième circonscriptions dans ce département alpin, bastion de droite mais où Emmanuel Macron était arrivé largement en tête au 1er comme au 2e tour (30,53% et 61,69%) de la présidentielle.

Dans la troisième en revanche, la députée sortante Christelle Petex-Levet (LR), ancienne suppléante de Martial Saddier, est devancée (23,01%) par la candidate Nupes Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (24,78%). Et dans la quatrième, la députée sortante Virginie Duby-Muller, vice-présidente nationale de LR, arrive largement en tête (31,24%) devant le candidat Nupes Valérian Vervoort (21,71%).

Quant au RN, qui présentait des candidats partout mais avec peu de chance de conquérir une circonscription, il se maintient au 2e tour dans la seule sixième circonscription avec Dominique Martin (19,19%), qui affrontera le député sortant et candidat Ensemble Xavier Roseren (32,68%).

Savoie : Les Républicains en passe de se maintenir

Les deux députés républicains sortants Vincent Rolland (30,8%) et Émilie Bonnivard (33,10%)arrivent avec une avance confortable dans leurs 2e et 3e circonscriptions. Vincent Rolland affrontera au second tour l'Insoumis Cédric Morand (Nupes, 21,94%) et Emilie Bonnivard l'insoumise Nathalie Krawezynski (Nupes, 22,76%).

Dans la première circonscription, où la députée marcheuse Typhanie Degois ne se représentait pas, Marina Ferrari, ancienne adjointe au maire d'Aix les Bains et vice-Présidente du département de la Savoie, investie par la majorité présidentielle, est en tête (27,4%) et affrontera Christel Granata (PCF) pour la Nupes (21,43%).

Dans la quatrième, le candidat de la Nupes Jean-François Coulomme arrive largement en tête (34,4%) devant le député sortant Patrick Mignola (Ensemble, 26,12%).

