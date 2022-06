Législatives en Seine-Saint-Denis : abandon de la candidate communiste, Clémentine Autain seule au second tour

Après l'abandon d'Azzédine Taïbi dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, c'est une autre candidate communiste dissidente qui annonce son retour du second tour des élections législatives. Virginie de Carvalho ne sera pas présente au second tour dans la 11ème circonscription (Villepinte, Tremblay-en-France, Sevran). Seule Clémentine Autain (Nupes), sera en lice.

Une candidature communiste dissidente

La première adjointe au maire de Tremblay-en-France, l'a annoncé hier soir devant ses militants. Dans un post Facebook, la communiste s'explique : "Bien évidemment, ce résultat est pour nous une déception. Pour le second tour, nous décidons de retirer notre candidature et de ne pas nous opposer à la candidate de la NUPES....".

Virginie de Carvalho qui a obtenu 15,18% des voix, loin derrière les 46,15% obtenues par sa rivale, assume sa dissidence au premier tour : "Notre candidature avait toute sa valeur. Nous affirmons plus que jamais notre volonté d’avoir des élu.e.s proches des habitants et ancré.e.s sur le territoire. Nous sommes et serons une force avec laquelle il faut compter sur nos 3 villes pour faire progresser et renforcer la gauche républicaine et populaire".

Clémentine Autain "prend acte" de cette décision

Clémentine Autain réagit à ce désistement dans un communiqué. L'Insoumise prend "acte" de cette décision qui est selon elle "le fruit d’une contrainte, le trop gros écart entre nos scores". Elle regrette la position de la désormais ex-candidate. "Pendant de longs mois, mon prédécesseur et maire de Tremblay-en-France, François Asensi, a mené avec Virginie de Carvalho une campagne acharnée contre moi, n’hésitant pas à me calomnier faute d’arguments politiques sérieux. L’affirmation d’un pouvoir local valait-il de passer à côté du rassemblement historique de la NUPES, regroupant insoumis, écologistes, communistes, socialistes, personnalités du monde du travail et de la culture, et donc de l’intérêt des habitants de nos villes ?"

Ce dimanche 19 juin, Clémentine Autain sera donc la seule candidate en lice et devrait être réélue dans cette 11ème circonscription où l'abstention a dépassé les 67%.