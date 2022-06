Législatives en Seine-Saint-Denis : Azzédine Taïbi se retire du second tour et quitte le Parti communiste

Le maire de Stains annonce, ce mardi 14 juin, le retrait de sa candidature du second tour des élections législatives dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Azzédine Taïbi, arrivé en deuxième position, dénonce un "hold-up électoral" orchestré par son parti le PCF, qu'il quitte.

Arrivé en deuxième position, dimanche dernier, lors du premier tour des élections législatives dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis (La Courneuve, Stains, Dugny, Le Blanc-Mesnil), Azzédine Taïbi a déclaré, ce mardi 14 juin, le retrait de sa candidature pour le second tour. Le maire de Stains dénonce un "hold-up électoral" et cible la direction du Parti communiste français. L'élu en profite d'ailleurs pour annoncer qu'il quitte le PCF dont il était membre depuis 35 ans.

Deux communistes pour une circo

C'est l'aboutissement d'une campagne très tendue qui a opposé pendant des semaines Azzédine Taïbi, figure locale du PCF dans le 93 et Soumya Bourouaha, communiste elle aussi. Le maire de Stains avait officiellement soutenu Jean-Luc Mélenchon, le candidat LFI, lors de la campagne présidentielle, alors que son parti présentait sont propre candidat, Fabien Roussel. Pour la 4ème circonscription, Taïbi espérait obtenir l'investiture de la Nupes mais celle-ci a choisi de soutenir Soumya Bourouaha. Cette dernière est arrivée en tête du premier tour avec 36,13% des voix contre 21,43% pour son rival.

"Un hold-up électoral" dénonce Azzédine Taïbi

"C'est une responsabilité que nous prenons collectivement avec mon équipe pour ne pas entrer dans ce jeu et ce hold-up électoral qui a conduit à écarter ma candidature, l'espoir et la légitimité que nous portions sur cette circonscription", explique le maire de Stains. Il ne mâche pas ses mots envers le PCF. "Je n'en veux pas du tout à la candidate qui a été très fortement sollicitée pour entrer dans cette mascarade politique, mais j'en veux à la direction du PCF, la direction fédérale et à ses responsables dans la circonscription qui ont habilement manœuvré pour écarter ma candidature."

Mais regrette-t-il d'avoir joué sur les deux tableaux, en soutenant Jean-Luc Mélenchon tout en restant au PCF pendant la présidentielle ? "Ils m'ont reproché de les avoir trahi mais j'ai été très clair dès le départ en disant que je ne soutiendrai pas Fabien Roussel et ceux qui m'ont insulté de traître sont aujourd'hui les premiers à utiliser la photo et la tête de Jean-Luc Mélenchon pour leur campagne, donc où est la cohérence là-dessus ?

Azzédine Taïbi entouré de ses soutiens pour annoncer le retrait de sa candidature lors d'une conférence de presse ce mardi à la mairie de Stains. © Radio France - Hajera Mohammad

S'il a beaucoup de colère contre sa famille politique, Azzédine Taïbi n'en éprouve pas envers La France Insoumise aux manettes de la Nupes qui ne l'a pas investi pourtant. "Mon objectif c'est de tout faire pour que Jean-Luc Mélenchon soit élu Premier ministre et faire que cette circonscription reste à gauche", déclare, le désormais ex-candidat, sans appeler formellement à voter pour Soumya Bourouaha.

Il quitte le PCF après 35 ans

Quant au PCF qu'il quitte après 35 années passées dans ses rangs, il le fait avec "le cœur gros". "J'ai décidé de quitter un système qui va droit dans le mur, une organisation déconnectée de la réalité, de l'entre-soi... Je quitte le parti mais pas les communistes". Va-t-il rallier La France insoumise ? "Je reste à disposition de toutes les forces populaires pour mener les combats", se contente de répondre l'élu.

Le 19 juin prochain, Soumya Bourouaha sera donc la seule candidate en lice pour le second tour des législatives dans la 4ème circonscription où l'abstention a atteint les 67,81% au premier tour.