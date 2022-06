Législatives en Seine-Saint-Denis : "Un match serré mais jouable" assure Patrice Anato, député sortant LREM

En Seine-Saint-Denis, le second tour des élections législatives s'annonce compliqué pour le député sortant LREM de la troisième circonscription. Patrice Anato a été devancé dimanche dernier par Thomas Portes, le candidat de la Nupes, et le report de voix n'est pas acquis pour lui.

Patrice Anato et ses militants en campagne devant la gare RER de Noisy-le-Grand Mont d'Est

La campagne bat son plein en Seine-Saint-Denis pour ce second tour des élections législatives avec une belle avance déjà pour la NUPES. Ses candidats sont tous arrivés en tête, dimanche dernier, dans les 12 circonscriptions que compte le département, y compris dans les trois détenues par des députés de la majorité présidentielle.

Un duel Nupes-LREM

Pour ces derniers, il va falloir mettre les bouchées doubles et évidemment compter sur un report des voix en leur faveur. Mais dans la troisième circonscription (Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne) où le LREM Patrice Anato à 9 points à rattraper sur son rival de la Nupes Thomas Portes, ça s’annonce compliqué. D’autant que le candidat arrivé en troisième position est celui du Rassemblement national, Denis Crétin-Gielly. En cas de duel Nupes-LREM, la direction du RN a choisi le "ni-ni".

Patrice Anato, qui tractait ce mardi matin avec ses militants à la sortie de la gare de Noisy-le-Grand Mont d'Est, le reconnaît, le match va être "serré" mais "c'est jouable, on peut gagner cette élection dimanche prochain", assure-t-il. Pour y parvenir, le député sortant refuse de faire un appel du pied aux électeurs du RN qui représentent 3.840 voix. "Personnellement, en tant que Républicain je n'ai jamais cherché à m'associer avec l'extrême droite donc on ne fera pas appel à eux pour respecter les principes républicains et pour ne pas céder aux populisme".

Convaincre les électeurs LR et les abstentionnistes

L'élu espère en réalité capter les autres voix, à droite, notamment celui du LR Harald Poillot, arrivé quatrième mais aussi celles des abstentionnistes qu'il veut inciter à se rendre aux urnes ce dimanche. Pour cela, Patrice Anato reprend le discours de la majorité présidentielle sur le danger que représenterait une victoire de "l'extrême gauche" dans cette circonscription. "Le programme de la Nupes n'est pas dans la construction mais dans l'obstruction et je veux rappeler à tous les électeurs que dimanche se joue l'avenir de notre circonscription et de la France".

Le candidate n'hésite pas à dénoncer la candidature de son rival Thomas Portes : "C'est un parachuté, il vient d'Agen, il a pris une adresse récemment à Montreuil pour montrer qu'il est Séquano-Dionysien... Moi je parle aux électeurs en tant que citoyen qui vit ici et qui connaît les réalités de notre territoire".

Au premier tour, le taux d'abstention dans la 3ème circonscription a atteint 55,53%.