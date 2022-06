Législatives en Seine-Saint-Denis : Raquel Garrido crée la surprise et devance Jean-Christophe Lagarde

C'est la surprise de ce premier tour de ces élections législatives en Seine-Saint-Denis : dans la 5ème circonscription qui regroupe les villes de Bobigny, Le Bourget et Drancy, Raquel Garrido (Nupes) est arrivée en tête devant le député sortant Jean-Christophe Lagarde (UDI) qui se représente pour la cinquième fois.

"C'est un exploit"

L'Insoumise, conseillère municipale d'opposition à Bagnolet et très médiatique avocate, a remporté 37,9% des voix contre 33,41% pour son adversaire, l'ancien maire de Drancy, réputé être "imbattable" dans cette circonscription. Autant dire que ce résultat a été fêté comme il se doit, dimanche soir, dans les locaux de la section locale du PCF de Bobigny où étaient réunis les soutiens de la candidate. Certains avouent avoir du mal à réaliser. "C'était inattendu sincèrement, moi je pensais qu'on serait au coude-à-coude et qu'il [Jean-Christophe Lagarde] serait devant mais vraiment là, c'est une surprise et une bonne surprise", commente Catherine, militante communiste.

Même si le candidat UDI arrive en tête dans son fief de Drancy, aujourd'hui dirigé par son épouse Aude Lagarde, pour Marcia, 25 ans, les électeurs de la circonscription ont voulu dire stop à un "système". "C'est clairement un exploit. Je disais souvent à ma grande sœur que les Lagarde c'était nos Balkany du 93, on avait l'impression qu'ils ont installé une monarchie, et là il [Lagarde] il tremble et on en est fiers !".

Raquel Garrido a célébré ses résultats avec les militants de la Nupes dans les locaux du PCF à Bobigny © Radio France - Hajera Mohammad

"Je suis très confiant pour le second tour" affirme Jean-Christophe Lagarde

Trembler Jean-Christophe Lagarde ? Pas du tout, répond ce dernier. Le député sortant a passé la soirée à l'espace culturel de Drancy avec ses troupes. Il n'y a "aucune surprise" dans ce résultat affirme-t-il en souriant. Avec un peu plus de 1.000 voix d'écart, il peut revenir en tête, dimanche prochain, il en est persuadé avec le report des voix qui serait en sa faveur. Aux électeurs qui hésiteraient à voter pour lui, il a un message : "La question c'est 'est-ce qu'ils veulent une députée d'extrême-gauche, parachutée ici ?". "En plus, toute leur campagne a été de dire que Mélenchon devait être Premier ministre et bien c'est réglé ce soir, il ne le sera pas. Donc il reste quoi ? Elle va servir à quoi ? À lutter contre les projets locaux que les uns et les autres nous avons montés ?", poursuit-il.

à lire aussi Législatives 2022 : retrouvez les résultats du premier tour près de chez vous à Paris et en Ile-de-France

Un match serré pour le second tour

Raquel Garrido, elle, le répète, c'est l'alliance de la gauche et l'unité derrière sa candidature qui a fait la différence mais pas seulement. "C'est clair que personne ne me donnait gagnante mais j'ai bénéficié d'un soutien très loyal et sans faille de la part de toutes les forces politiques de la nouvelle union populaire. Le reste ça été notre campagne, très axée sur le terrain, avec du porte-à-porte, j'ai été là du soir au matin, j'ai collé aux basques du couple Lagarde et les habitants m'ont adoptée".

Vu le match serré qui s'annonce pour ce second tour, la campagne risque d'être intense sur le terrain ces prochains jours. À Bobigny, où ces dernières années, les élections ont régulièrement été marquée par des violences, on craint le pire. "Ca va être difficile parce que les coups bas vont être extrêmement violents", prédit Catherine, militante communiste.