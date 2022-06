Législatives en Seine-Saint-Denis : pour les Républicains, "aucune voix pour l'extrême gauche" au second tour

En cas de duel entre candidats de la Nupes et Ensemble! (majorité présidentielle), au second tour des élections législatives, Les Républicains de la Seine-Saint-Denis ont fait leur choix : "aucune voix pour l'extrême gauche".

Ils reprennent donc la position défendue par leur parti et Christian Jacob qui avait indiqué, dès dimanche soir, après les résultats du premier tour ne vouloir donner "aucune voix pour les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche". Ce lundi après-midi, c'est Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France qui en a remis une couche sur twitter. "Le seul vote utile sera celui qui se portera sur les candidats de la droite et du centre, là où ils sont qualifiés", "Seuls nos candidats défendent une ligne politique claire face aux extrêmes et au flou du « en même temps ». Ailleurs, pas une voix ne doit aller aux extrêmes !", a écrit l'ancienne candidate à l'Élysée.

En Seine-Saint-Denis, le report des voix risque de faire la différence dans plusieurs circonscriptions, notamment les trois où le candidat de la Nupes devance le candidat LREM. C'est le cas dans la 8ème (Rosny-sous-Bois, Villemomble, Gagny) où la socialiste Fatiha Keloua-Hachi est arrivée en tête (35,31%) devant la députée sortante LREM Sylvie Charrière (21,71%). L'écart est très important sur le papier, mais les trois villes de la circonscriptions sont toutes très à droite et dirigées par des maires qui ont tous apporté leur soutien à Geoffrey Carvalhinho (LR). Ce dernier a récolté 13,90% des voix.

Joint par France Bleu Paris, il donne lui aussi la même consigne que son parti : "Pas une voix pour l'extrême-gauche". "Je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis, je me suis toujours battu contre tous les extrêmes et je ne dévierai jamais de cette position". Les électeurs du candidat RN Sébastien Jolivet qui a obtenu 13,76% pourraient également faire la différence.

De son côté, le conseiller départemental, Philippe Dallier, également patron des Républicains dans le 93, assume le barrage à la Nupes. "Personnellement, il est clair pour moi que la Nupes est chapotée par LFI et l'extrême gauche et représente tout ce pour quoi je ne veux pas voter", mais de là à donner une consigne de vote claire en faveur des candidats LREM en face, ça reste difficile. "Chacun fera en son âme et conscience, les gens sont majeurs et vaccinés, le temps de la consigne de vote est révolu".