Législatives en Sud-Gironde : quand les décisions nationales sont ignorées sur le terrain

C'est l'histoire d'un imbroglio politique. Une candidate socialiste, Catherine Veyssy, n'est plus depuis ce jeudi investie par le Parti Socialiste, au profit d'une écologiste. Mais elle a reçu le soutien de Vincent Peillon et des principaux élus de Gironde et maintient sa candidature.

La situation dans la 12ème circonscription de la Gironde, dans le sud-est du département, qui comprend notamment Créon, Pellegrue, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne ou encore La Réole, est totalement incontrôlée par les partis politiques. Et elle illustre parfaitement le fossé qui se creuse entre les décisions du PS prises rue de Solférino et leur traduction sur le terrain.

Un divorce avec "quelques parisiens"

Cette circonscription est ainsi fortement ancrée à gauche. La députée sortante Martine Faure avait été confortablement élue en 2012. Mais voilà, le PS dans le cadre de l'accord avec EELV a décidé de laisser la circonscription à une candidate écolo Anne-Laure Fabre-Nadler. Un échange en quelque sorte avec la 3ème circonscription de la Gironde, celle de Bègles, Talence et Bordeaux sud, détenue jusqu'à présent par Noël Mamère qui ne se représente pas et qui a adoubé sa suppléante, la socialiste Naïma Charaï. Sauf que le PS local ne l'entend pas de cette oreille. Et Catherine Veyssy, la maire de Cénac et vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, est déjà en campagne et bien décidée à aller au bout. Elle a d'ailleurs immédiatement réaffirmé sa détermination après l'annonce de la décision de la rue Solférino ce vendredi matin. "Ça ne change rien, dit-elle au micro de France Bleu Gironde. C'est un petit groupe de personnes à Paris qui se réunit nuitamment et impose une candidature sur ce territoire. Notre candidature, elle, s'inscrit dans la proximité, à partir de la base".Et Catherine Veyssy n'hésite pas à évoquer un divorce entre les instances nationales et cette base. "Je crains que oui. Nous avons derrière nous les instances fédérales (girondines, NDLR) du PS. Le président du département Jean-Luc Gleyze est à nos côtés, le président de la région Alain Rousset également. Il y a un écart entre quelques parisiens et ce qui fait la force de nos territoires et de nos engagements locaux".

Elue de terrain contre renouvellement politique

Anne-Laure Fabre-Nadler, elle, refuse d'être cataloguée "élue de l'appareil". Vice-présidente du conseil départemental, elle s'estime tout à fait légitime dans cette campagne. "La légitimité ne se mesure pas au poids des années, affirme-t-elle. J'ai toujours dit que le temps politique devait avoir un début et surtout une fin. Les politiques doivent avoir un ou deux mandats maximum dans le temps. Et surtout, lorsqu'ils sont élus députés, ils ne doivent garder que ce mandat, ce que je m'engage à faire". Et de regretter cette guéguerre à gauche. "Il ne faut pas oublier que l'ennemi, c'est le Front National, la droite et l'ovni politique du mouvement en marche".