Législatives : en Vendée, la majorité présidentielle résiste

Béatrice Bellamy et Philippe Latombe, vainqueurs face aux candidats de la Nupes en Vendée.

Après avoir pris les cinq circonscriptions de Vendée en 2017, les candidats de la majorité présidentielle ont bien résisté à la forte poussée de la Nupes, l'alliance de la gauche, et du Rassemblement national, lors de ces élections législatives 2022. Elle conserve quatre circonscriptions sur cinq. Trois députés sortants sont réélus. Seule Véronique Besse, la maire des Herbiers et déjà députée Villiériste de 2005 à 2017, prive les Macronistes du grand chelem.

à lire aussi Législatives en Vendée : retrouvez tous les résultats du second tour dans votre circonscription

La quatrième bascule à droite

Dans le département, pour ce second tour, il y avait deux duels entre des candidats de la majorité présidentielle et le Rassemblement national, deux duels avec des candidats de la Nupes et un avec une candidate étiquetée divers droite, Véronique Besse.

Véronique Besse de retour à l'Assemblée nationale

La maire des Herbiers récupère son poste de députée (elle avait décidée de ne pas se représenter en 2017 pour privilégier ses mandats locaux) grâce à son ancrage local face à une sortante, Martine Leguille-Balloy, à qui elle a, à de multiples reprises, reproché d'être trop souvent à Paris et pas assez en Vendée. Reste maintenant à savoir dans quel groupe elle va siéger à l'Assemblée, puisqu'elle compte en rejoindre un, elle qui a longtemps été aux côtés de Philippe De Villiers.

Le RN écarté

Ailleurs, c'est la prime aux députés sortants de la majorité présidentielle. Stéphane Buchou dans la troisième circonscription Les Sables-Noirmoutier, et Pierre Henriet dans celle du sud Vendée, Luçon-Fontenay-le-Comte, sont réélus face à deux candidate du Rassemblement national de Marine Le Pen et assez largement avec respectivement 61,48% des voix et 60,64%.

La Nupes également

L'écart est plus faible dans les deux duels qui ont opposé des candidats de la majorité présidentielle à ceux de la Nupes, les deux circonscriptions à cheval sur La Roche-sur-Yon. Philippe Latombe, le député sortant Modem, est réélu dans la première, celle qui va de Challans aux Essarts, avec 56,74% des voix face à la Conseillère régionale écologiste Lucie Etonno.

Dans la deuxième, La Roche sud-Talmont, ce n'est pas le député sortant qui est réélu puisque Patrick Loiseau n'avait pas eu l'investiture des Macronistes, mais elle reste dans le camp de la majorité présidentielle puisque c'est sa candidate qui l'emporte. Béatrice Bellamy, conseillère municipale à La Roche-sur-Yon, qui s'était présentée sous l'étiquette LR aux législatives de 2017 s'impose face au candidat de la Nupes, Nicolas Hélary, avec 58,42% des suffrages.