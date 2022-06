Législatives : en Vendée, le Rassemblement National au second tour dans deux circonscriptions sur cinq

Les candidats de la majorité présidentielle arrivent en tête dans quatre circonscriptions de Vendée sur cinq au soir du premier tour des élections législatives. Spécificité du département : dans trois circonscriptions, ils seront pas face à des candidats de l'alliance de la gauche, la Nupes, au second tour, mais face à des candidats de la droite et de l'extrême droite.

Le RN monte en puissance, on le voit à chaque élection, nous allons persévérer

C'est sans doute ce qui marque ce premier tour des législatives en Vendée : la qualification pour le second tour de deux candidates du Rassemblement National dans la troisième et la cinquième circonscription face à deux députés sortants de la majorité présidentielle. Dans la circonscription du littoral, celle qui va des Sables-d'Olonne à Noirmoutier, le député sortant Stéphane Buchou arrive largement en tête avec un peu plus de 36% des voix, devant, donc la candidate du RN, Corinne Fillet (21,39%).

Dans la cinquième circonscription, celle de Fontenay-le-Comte/Luçon, l'avance est un tout petit peu plus importante pour le député sortant de la majorité présidentielle, Pierre Henriet (37,39%) face à Isabelle Magnin du Rassemblement National (20,99%). "Le RN monte en puissance. On le voit à chaque élection. Nous allons persévérer pour aller jusqu'à la victoire", se félicite Isabelle Magnin, talonnée par le candidat de la Nupes, Thimothée Thibaud (20,12%).

La maire des Herbiers, Véronique Besse, en tête

Ce qu'on retient aussi de ce premier tour en Vendée, c'est le retour en force de Véronique Besse dans la quatrième circonscription, Les Herbiers-Montaigu. Députée jusqu'en 2017, elle avait choisi de ne pas se représenter il y a cinq ans avant de faire un choix opposé cette fois-ci. La maire des Herbiers arrive assez largement en tête (34,97%) devant la députée sortante de la majorité présidentielle, Martine Leguille-Balloy (21,78%). "C'est la victoire de la proximité et de l'enracinement face à une députée qu'on n'a pas vu depuis cinq ans", explique Véronique Besse. Reste maintenant à savoir qu'elle groupe elle rejoindra à l'Assemblée nationale si elle est élue, elle qui est pour l'instant étiquetée divers droite après avoir été encarté au Mouvement pour la France jusqu'en 2019. "Pour l'instant, on ne sait pas quels seront les contours de l'Assemblée nationale, quels seront les groupes parlementaires. Je compte bien faire partir d'un groupe pour faire du travail, évidemment. Mais comme on ne les connait pas aujourd'hui, c'est difficile pour moi de vous dire lequel je rejoindrais". Véronique Besse qui, si elle est élue, devra laisser son fauteuil de maire. Mais elle compte rester conseillère municipale pour "conserver un ancrage local".

À La Roche, deux duels majorité présidentielle-Nupes

Dans les deux circonscriptions les plus urbaines de Vendée, là, les candidats de la majorité présidentielle arrivent en tête et seront, au second tour, face à des candidats de la Nupes. Dans la première, Challans-La Roche-Les Essarts, Philippe Latombe (Modem) a totalisé 30,65% des voix, il a un peu plus de six points d'avance sur l'écologiste Lucie Etonno, candidate de la Nupes (24,16%). Dans la deuxième, La Roche-Talmont, la candidate de la majorité présidentielle, Béatrice Bellamy arrive en tête avec 25,97% malgré le maintient de la candidature du député sortant, Patrick Loiseau, qui n'a pas eu l'investiture Ensemble. Elle sera face au candidat de la Nupes, Nicolas Helary, qui totalise 21,84% des voix au soir du premier tour. Globalement, l'alliance de la gauche est satisfaite de ses résultats dans le département où elle totalise plus de 20% des suffrages, 10 points derrière la majorité présidentielle mais devant le RN et Les Républicains.