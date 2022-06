Législatives : Ensemble arrive en tête mais échoue à décrocher la majorité absolue à l'Assemblée

Victorieuse à l'issue du second tour des législatives ce dimanche, la coalition présidentielle Ensemble échoue à décrocher la majorité absolue à l'Assemblée nationale et remporte 230 sièges selon une première estimation de notre partenaire Ipsos/Sopra Steria. La Nupes obtient 149 et le RN 85.

Arrivée en tête des suffrages, la coalition présidentielle Ensemble (LREM, MoDem, Agir et Horizons) a décroché 230 sièges sur les 577 que compte l'hémicycle à l'issue du second tour des législatives ce dimanche, selon les premières estimations de notre partenaire Ipsos/Sopra Steria. L'alliance de gauche Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) remporte 149 sièges et le Rassemblement national (RN) 85, un résultat inédit pour le parti d'extrême-droite de Marine Le Pen. Les Républicains / UDI / DVD obtiennent 76 sièges, les DVG (Outre-Mer, dissidents etc.) 21 sièges, les divers centre 4 sièges et les autres 12 sièges.

L'abstention devrait atteindre 54% d'après les estimations d'Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France24/RFI/MCD et LCP Assemblée Nationale.

Les macronistes d'Ensemble perdent la majorité absolue

La coalition macroniste Ensemble échoue donc à décrocher la majorité absolue (289 députés), face à l'alliance de la gauche unie Nupes qui devient la principale force d'opposition. La République en marche et ses alliés MoDem et Horizons enregistrent une contre-performance inédite : la plus petite majorité de la Ve République, si faible qu'elle ouvre des questionnements institutionnels. Pour les soutiens d'Emmanuel Macron, qui vont devoir rechercher en permanence des alliance pour faire voter les réformes promises par le chef de l'État réélu, c'est le scénario catastrophe.

Le gouvernement est déjà promis à un remaniement : certains de ses membres, candidats malheureux dimanche, sont démissionnaires d'office selon une règle tacite imposée par l'Élysée, à l'image de la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon et de la secrétaire d'État chargée de la Mer, Justine Bénin, toutes deux battues. Le président sortant de l'Assemblée, Richard Ferrand, est aussi battu, tout comme Christophe Castaner, le président sortant du groupe LREM.

L'enjeu pour la macronie est désormais de constituer une équipe gouvernementale capable de remporter un vote de confiance devant la nouvelle Assemblée. "On composera avec tous ceux qui veulent faire avancer le pays", a déjà commenté la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire. Les seuls élus divers gauche, divers centre et divers droite, même avec l'appui de parlementaires UDI, ne pourraient permettre d'atteindre le seuil des 289, laissant entrevoir une négociation à venir avec Les Républicains, qui se rêvent faiseurs de roi. À moins que la coalition de gauche (Nupes) n'explose prématurément, qui pourrait conduire des élus du Parti socialiste à participer à une nouvelle majorité - un scénario toutefois jugé fort improbable.

Pari gagné pour la Nupes

Forte de ses 149 sièges selon les premières estimations, la Nupes, issue de l'accord entre La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes, a réussi son pari.

Emmanuel Macron va devoir "faire avec la gauche", s'est réjoui sur TF1 la candidate de la Nupes Sandrine Rousseau. Clémentine Autain, sur France 2, a parlé d'une "chute" pour le chef de l'État.

Percée historique du RN

Pour le Rassemblement national, ce scrutin est historique. Jamais jusqu'alors le parti d'extrême-droite n'avait été en mesure de constituer un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet de disposer de davantage de moyens et de temps de parole, à l'exception de celui obtenu en 1986 à la faveur d'une élection à la proportionnelle. 35 députés Front national avaient été élus.

Selon les résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur, Marine Le Pen, a été réélue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais en recueillant 58,85% des voix. Son adversaire, Marine Tondelier (Nupes) obtient 41,15% des voix. Le patron par intérim du RN, Jordan Bardella, a salué sur TF1 un "tsunami" pour son mouvement.

Abstention élevée

Selon l'estimation d'Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires, devrait atteindre 54%. Le premier tour avait déjà été marqué par une participation historiquement faible pour des législatives : 52,9% des inscrits ne s'étaient pas rendus aux urnes. Dimanche, à 17 heures, la participation s'élevait à 38,11%, soit 1,31 point de moins que lors du premier tour (39,42%).

Ce scrutin vient clore une longue séquence électorale, ouverte le 10 avril par le premier tour de la présidentielle, remportée par Emmanuel Macron devant Marine Le Pen.

