Législatives : Ensemble devance la Nupes d'une très courte tête au premier tour selon les résultats définitifs

A l'issue du premier tour des élections législatives, la coalition de la majorité présidentielle Ensemble arrive très légèrement en tête avec 25,75% des voix selon les chiffres du ministère de l'Intérieur validés peu après minuit lundi. Seulement 21.442 voix de différence avec la Nupes, l'alliance de gauche, qui récolte 25,66% des voix. Les deux forces politiques sont donc quasiment à égalité ce qui va forcer le camp d'Emmanuel Macron à batailler face à la gauche unie pour conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les deux camps ont une semaine pour conjurer l'abstention et le désintérêt des Français, qui atteint un nouveau record à 52,49%, dépassant celui de 2017 (51,3%).

Arrivé en troisième position, le Rassemblement national de Marine Le Pen récolte 18,68% des voix. Le parti d'extrême-droite n'a pas réussi à capitaliser sur sa dynamique engrangée à la présidentielle où il avait atteint plus de 40% des voix lors du second tour. Mais le RN connaît une forte progression par rapport aux législatives de 2017 (13,2%) et espère obtenir dimanche prochain au moins 15 députés nécessaires pour former un groupe à l'Assemblée nationale. Ce qui serait une première depuis 1986.

A la quatrième position, les Républicains obtiennent 10,42% des voix et vont perdre leur place de premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Enfin, Renconquête ! n'obtient que 4,24% des voix et n'a pas su confirmer le mouvement initié pendant la campagne présidentiel par Eric Zemmour. Ce dernier a d'ailleurs raté son atterrissage politique et a été éliminé dès le premier tour dans le Var.

272 duels Ensemble - Nupes

Cinq candidats sont élus dès le premir tour, dont quatre issus de la Nupes : Sarah Legrain (16e circonscription de Paris), Danièle Obono (17e circonscription de Paris), Sophia Chikirou (6e circonscription), Alexis Corbière (7e circonscription). Yannick Favennec, candidat d'Horizons-Ensemble est réélu dès le premier tour dans la 3e circonscription de la Mayenne.

Le vote au premier tour des élections législatives © Visactu

Le camp Macron garde toutefois l'avantage dans les projections des 577 sièges de députés, avec une fourchette de 255 à 295 sièges, devant la Nupes (150 à 210), selon les instituts de sondage. Ensemble ! espère conserver la majorité absolue, fixée à 289 députés, ce qui lui permettrait d'éviter de composer avec d'autres groupes pour faire adopter les textes de l'exécutif, à commencer par l'emblématique réforme des retraites qui doit entrer en application dans un an, selon la promesse d'Emmanuel Macron.

Lors du second tour des législatives dimanche prochains, il y aura 272 duels entre Ensemble et la Nupes. Suivis de 113 duels entre Ensemble et le RN. Il y aura également 59 duels entre la Nupes et le RN. Alors qu'en 2017 il n'y avait eu qu'une triangulaire, cette fois huit triangulaires sont attendues, avec dans cinq circonscriptions trois candidats issus d'Ensemble, de la Nupes et du RN.