Législatives : ce qu'il faut retenir du second tour

Victorieuse à l'issue du second tour des législatives ce dimanche, la coalition présidentielle Ensemble a échoué à décrocher la majorité absolue à l'Assemblée nationale et remporte 234 sièges selon les estimations de notre partenaire Ipsos/Sopra Steria. L'alliance de gauche Nupes, qui devient la principale force d'opposition, obtient 141 sièges et le Rassemblement National (RN) 90, un score inédit dans l'histoire de la Ve République. Les Républicains / UDI / DVD obtiennent 75 sièges, les DVG (Outre-Mer, dissidents etc.) 22 sièges, les divers centre 4 sièges et les autres 11 sièges.

Ce scrutin a encore été marqué par une abstention élevée. Elle devrait atteindre 54% selon l'estimation d'Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires.

Les macronistes d'Ensemble perdent la majorité absolue

Les soutiens d'Emmanuel Macron n'ont obtenu qu'une majorité relative, loin des 289 espérés et nécessaires pour s'assurer la majorité absolue. Une contre-performance inédite : il s'agit de la plus petite majorité de la Ve République, si faible qu'elle ouvre des questionnements institutionnels.

Deux figures de La République en marche (LREM), le président sortant de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et Christophe Castaner, ainsi que trois ministres ont notamment été battus.

Les soutiens d'Emmanuel Macron vont devoir rechercher en permanence des alliances pour faire voter les réformes promises par le chef de l'État réélu. "On composera avec tous ceux qui veulent faire avancer le pays, la main est tendue", a déjà avancé la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, laissant entrevoir une négociation à venir avec Les Républicains. Mais le patron des LR Christian Jacob lui a opposé une fin de non-recevoir : "nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition", a-t-il assuré dimanche. Ce second tour est un "échec cinglant pour Emmanuel Macron qui paie le cynisme qui a été le sien d'avoir en permanence instrumentalisé les extrêmes", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas à nous d'aller sauver Emmanuel Macron", a renchéri le secrétaire général du parti, Aurélien Pradié, réélu dans le Lot.

Pari gagné pour la Nupes

Avec 141 sièges estimés, la Nupes, issue de l'accord entre La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes, devient la principale force d'opposition.

Emmanuel Macron va devoir "faire avec la gauche", s'est réjoui sur TF1 la candidate de la Nupes Sandrine Rousseau pendant que Clémentine Autain, sur France 2, saluait un revers pour le chef de l'État. Le leader de l'alliance de gauche Nupes Jean-Luc Mélenchon a qualifié le score de la macronie de "déroute totale". "Aucune majorité ne se dégage", a jugé le leader Insoumis, qui a balayé les appels au dépassement lancés par la macronie : "il n'y a aucun clivage à dépasser avec nous parce que nous ne sommes pas du même monde", "nous n'avons pas les mêmes valeurs."

La gauche a également rapidement instruit le procès de la macronie, tenue responsable de la percée du Rassemblement national. "La confusion sur le barrage républicain et la banalisation de l'extrême droite entretenue par le chef de l'État lui-même ainsi que par LREM ne pouvait pas rester sans conséquences. Pour le Président, ce soir, c'est la défaite et le déshonneur", a jugé l'eurodéputé écologiste David Cormand.

Percée historique du RN

Après un score inégalé à la présidentielle, le Rassemblement national a réalisé une percée historique ce dimanche, avec un groupe estimé de 90 députés, soit dix à quinze fois plus d'élus qu'actuellement, selon les premières estimations d'Ipsos/Sopra Steria.

Excepté en 1986 à la faveur d'une élection à la proportionnelle (35 députés élus), jamais le parti d'extrême-droite n'avait été en mesure de constituer un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet de disposer de davantage de moyens et de temps de parole.

Le Rassemblement national est en passe d'obtenir "de loin le groupe le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique", a réagi, radieuse, Marine Le Pen, qui avait déjà obtenu un score jamais vu au second tour de la présidentielle, avec 41,5% des voix. La finaliste de la présidentielle, elle-même réélue haut la main dans le Pas-de-Calais (61,03%), a promis d'incarner une "opposition ferme" mais "responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions".

Ces nouveaux députés, a-t-elle souligné, défendront "(vos) idées sur l'immigration, la sécurité, le chômage, la justice fiscale et sociale, les territoires oubliés, les citoyens maltraités ou la démocratie bafouée". Dans une allusion à la prochaine présidentielle, à laquelle "a priori" elle ne devrait pas se représenter, Marine Le Pen a affirmé que les députés RN seraient aussi "l'avant-garde de cette nouvelle élite politique qui prendra la responsabilité du pays lorsque l'aventure Macron aura pris fin".

Le parti d'extrême droite avait déjà progressé de 5,5 points au premier tour, en réunissant 18,7% des voix (13,2% en 2017).

Abstention élevée

Comme la semaine dernière, plus d'un électeur sur deux a boudé les urnes lors de ce second tour des législatives marqué par une abstention encore en hausse, avoisinant 54% selon l'estimation d'Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. Le record de 2017 (57,36%) n'est pas battu mais l'abstention atteint néanmoins son deuxième plus haut niveau pour ce scrutin, en hausse de plus d'un point par rapport au premier tour (52,49%).

Ce scrutin vient clore une longue séquence électorale, ouverte le 10 avril par le premier tour de la présidentielle, finalement remportée par Emmanuel Macron devant Marine Le Pen.