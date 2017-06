Législatives : face au score du candidat En Marche dans la 2ème circonscription, la France Insoumise ne perd pas espoir

Dans la Loire, six candidats La République En Marche sont arrivés en tête au premier tour. Pas question pour les seconds de baisser les bras. Au contraire, cette semaine, ils mettent les bouchées doubles. Avec les candidats de la France Insoumise dans la deuxième circonscription de la Loire.

Scores écrasants au premier tour, les candidats La République En Marche dans la Loire ont une longueur d'avance sur leurs adversaires. Et pourtant, pas question de baisser les bras. Jusqu'à vendredi soir, ils vont faire campagne nuit et jour et jouer leur va-tout.

Lundi matin, lendemain du premier tour, les militants de la France Insoumise sont dans les rues de la Cotonne pour une séance de collage. Pas question de perdre une seconde pour eux : leur candidate, Andrée Taurinya (enseignante) s'est qualifiée avec un peu plus de 15% des suffrages, mais beaucoup de retard sur le second.

Dans la deuxième circonscription, où Jean-Michel Mis (La République en Marche) est arrivé en tête avec 38% des voix, 56% des inscrits se sont abstenus. C'est bien plus que dans l'ensemble de la commune stéphanoise.

Reportage avec les militants Insoumis en plein collage Copier

Le directeur de campagne d'Andrée Taurinya en plein collage © Radio France - Mahauld Becker-Granier

La France Insoumise mise sur les abstentionnistes du premier tour

Pour la candidate de la France Insoumise, rien n'est joué. D'abord cette campagne a vocation à jouer un rôle "d'éducation populaire", pas question donc d'arrêter avant la fin, mais surtout, "il ne faut pas laisser une majorité absolue à l'Assemblée" (Athmane Dahmani, directeur de campagne).

Pour la candidate, il faut mobiliser les abstentionnistes. En effet, dans cette même circonscription, la deuxième de la Loire, 9000 électeurs avaient voté en faveur de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Cette fois, ils n'ont été que 3000 à se déplacer pour la France Insoumise.

Andrée Taurinya, candidate la France Insoumise dans la deuxième circonscription Copier