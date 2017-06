Législatives à Forbach: défaite du n°2 du FN Florian Philippot

Dans la circonscription de Forbach, le vice-président du FN échoue à se faire élire député. Florian Philippot a récolté 43,04% des voix face au candidat d'En Marche. Et ne dit pas s'il continuera à s'investir en Moselle-Est, après ce nouvel échec électoral.

Déception pour Florian Philippot à Forbach qui ne récolte que 43,04% des voix dans la 6e circonscription de Moselle. Le vice-président du FN est battu de 13 points par le candidat d'En Marche, Christophe Arend. L'abstention est en hausse de 2 points dans la circonscription par rapport au 1er tour, elle dépasse les 64% ce dimanche. Dans le bar de Forbach où il a rejoint ses militants après 20h, le n°2 du Front national a encaissé stoïquement sa défaite. "On préfère toujours gagner" reconnait Florian Philippot, visage grave mais impassible qui veut relativiser cet échec à Forbach.

"Je constate que nous avons gagné presque 20 points entre les deux tours de ces élections législatives et ici la marche était assez élevée. C'est une bonne circonscription mais pas extraordinaire. C'est la 40e de France pour le Front national - nous avons fait un peu plus de 48% au second tour de la Présidentielle - donc il fallait tout faire pour que ça passe mais ça n'a pas été simple"- F. Philippot

Le bras droit de Marine Le Pen perd 5.000 voix par rapport aux législatives de 2012 dans un contexte malgré tout d'abstention record et de démobilisation des électeurs frontistes. Les 1ers soutiens de Florian Philippot, comme Kevin Pfeffer, candidat malheureux lui aussi dans la circonscription voisine de Boulay-St Avold parle déjà de refondation du parti: "On va se battre en interne notamment, en passant notamment par le nom du mouvement, qui souvent peut effrayer, certains points du programme...Je soutiendrai notamment Florian Philippot dans cette oeuvre de refondation du parti, pour qu'on puisse être encore plus rassembleur la prochaine fois".

Florian Philippot ne dit pas en tout cas s'il va continuer à s'investir sur ce territoire de Moselle-Est où il essuie sa 3e défaite électorale, après les précédentes législatives et les dernières municipales.