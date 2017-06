Législatives : François Baroin appelle à un "sursaut indispensable" au second tour

François Baroin, chef de file Les Républicains pour les législatives, a appelé dimanche soir à la mobilisation pour éviter que les pouvoirs soient "concentrés" dans "un seul et même parti".

Le chef de file des Républicains pour les élections législatives, François Baroin, a lancé dimanche soir un appel au sursaut des électeurs de la droite et du centre pour limiter l'ampleur de la victoire de La République en marche dans une semaine, au second tour.

"Parce que nous portons un projet de rassemblement de tous les Français, nous disons (...) à tous ceux qui se sont abstenus ou qui ont fait un choix différent au premier tour, à ceux qui ont exprimé un vote de colère, un vote d'exaspération, que notre pays attend des pouvoirs équilibrés et non concentrés dans un seul et même parti", a-t-il déclaré.

"Les projections en sièges annoncées montrent qu'un sursaut est indispensable pour le second tour de ces législatives", a-t-il ajouté. "Il est en effet indispensable pour porter un maximum de candidats de l'union de la droite et du centre à l'Assemblée nationale."

