Législatives : François Cormier-Bouligeon estime avoir une dette vis à vis des agriculteurs

Le député sortant avait notamment travaillé pour interdire les clôtures dans la forêt Solognote. Sans succès. De même la suppression de l'ICHN ( Indemnité Compensatoire des Handicaps Naturels), une prime que touchaient notamment les éleveurs du pays fort est une pierre dans son jardin. François Cormier-Bouligeon ne baisse pas les bras pour autant : " Moi, j'ai suffisamment d'humilité pour dire que j'ai eu des victoires, mais aussi des échecs. On peut parler de l'ICHN en Pays Fort. Je considère que j'ai une dette morale vis à vis des agriculteurs, mais _sur l'engrillagement de la Sologne_, je suis le premier député à s'être emparé du sujet. J'ai réussi à rassembler tous les acteurs du dossier, les les élus locaux, les défenseurs de l'environnement, les chasseurs, mais aussi un grand nombre de députés à l'assemblée nationale. Nous avons bâti une proposition de loi. que j'ai déposée sur le bureau de l'assemblée nationale et si les électeurs de la première circonscription me renouvellent leur confiance, j'en ferai mon premier combat à l'assemblée nationale. Je suis résolu. "

François Cormier-Bouligeon, député sortant (LREM) de la première circonscription du Cher. © Radio France - Michel Benoit

De même, François Cormier-Bouligeon veut défendre le travail déjà engagé pour lutter contre les déserts médicaux : " Moi, je suis candidat, non pas pour cinq ans de plus mais pour cinq ans de mieux parce que je suis aujourd'hui plus expérimenté. Et je suis un député influent car chacun connaît ma proximité avec le Président de la République. _Cela me permet de gagner des arbitrages_. Je pense notamment aux questions de santé. Nous formons aujourd'hui 350 futurs médecins par an contre 80 au plus bas du numerus clausus. Et nous avons conclu un accord avec le premier-ministre pour en former 500 à l'échelle de la Région en ouvrant une deuxième faculté de médecine à Orléans. Nous avons également augmenté dès 2018-2019 le nombre d'internes. Ceux qui ont choisi la voie généraliste pourront poser leur plaque dès l'automne 2022. A nous de savoir les attirer en Berry. Et nous serons à 350 internes à la prochaine rentrée. Vraiment, nous avons pris ce dossier par le bon bout avec beaucoup d'énergie. "