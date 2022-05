Législatives : François Hollande n'est finalement pas candidat à Tulle mais soutient la gauche dissidente

Après avoir entretenu le mystère jusqu'au dernier jour, François Hollande ne sera finalement pas candidat aux législatives dans la 1ère circonscription de la Corrèze, celle de son fief historique de Tulle. Pour autant, l'ancien Président de la République confirme son aversion pour la Nouvelle Union Populaire Ecologiste et Sociale en apportant son soutien à une candidature de dernière minute.

Annick Taysse, conseillère départementale élue l'année dernière aux côtés de Bernard Combes, maire de Tulle et très proche de François Hollande, a annoncé sa candidature ce vendredi matin. L'entourage de l'ancien chef de l'Etat a confirmé à France Bleu Limousin que ce dernier soutenait officiellement cette candidate.

Une manière de déstabiliser la NUPES dans son fief de Tulle

Ainsi, le tout premier cercle hollandiste vient donc faire de l'ombre à la candidate officielle de la NUPES, union que François Hollande a toujours "récusée" selon le terme que l'ancien président de la république a employé au lendemain de l'élection présidentielle dans La Montagne. En appuyant cette candidature dissidente s'affichant "de gauche progressiste", François Hollande veut clairement déstabiliser la NUPES dans son fief historique. Il avait d'ailleurs soulevé "l'inélégance" de ne pas réserver cette circonscription à un candidat socialiste lors d'un entretien sur France Inter. En tant que cadre du Parti Socialiste, ce soutien n'en reste pas moins osé de sa part puisque le PS est partie prenante dans la NUPES après avoir signé l'accord électorale avec LFI.

En déposant cette candidature, Annick Taysse n'aura évidemment pas l'étiquette socialiste mais bel et bien l'étiquette hollandiste, avec l'espoir que le seul nom de l'ex-président suffise et porte encore et toujours ses fruits autour de Tulle.

Dans la 1ère circonscription de la Corrèze, les autres candidats sont : Francis Dubois (Union de la droite), Sandrine Deveaud (NUPES), Christophe Jerretie (Modem/Ensemble), Maitey Pouget (Rassemblement National),