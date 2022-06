Législatives - Françoise Dumas condamne les "propos purement scandaleux de Jean-Luc Mélenchon"

La députée Françoise Dumas vise un nouveau mandat sur la première circonscription du Gard. Candidate de la majorité présidentielle, elle était en direct ce mercredi l'invitée du 7h45 de France Bleu Gard Lozère. Présidente de la commission de la Défense nationale et des forces armées, elle vise un troisième mandat à l'Assemblée nationale. Alors qu'elle est pressentie pour un poste de ministre en cas de réélection, elle balaie d'entrée : "Non, mon objectif est de continuer à être utile autant à mon territoire qu'au niveau national".

"Je serai dans une majorité présidentielle. Et quand c'est comme ça, on a quand même beaucoup plus d'utilité que dans une opposition systématique." - Françoise Dumas sur France Bleu Gard Lozère