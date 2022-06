Législatives : Geneviève Darrieussecq réélue, qui est la députée de la 1ère circonscription des Landes

Geneviève Darrieussecq, députée sortante de la 1ère circonscription des Landes et candidate de la majorité présidentielle, conserve son siège à l'Assemblée nationale. Elle a été réélue ce dimanche soir face à Guy de Barbeyrac (Nupes). Qui est-elle ? France Bleu Gascogne dresse son portrait.

L'ancienne ministre landaise Geneviève Darrieussecq a été réélue ce dimanche soir députée de la 1ère circonscription des Landes, la plus vaste du département avec 55.81% des voix face à Guy de Barbeyrac (Nupes) qui atteint44.19% des suffrages. Elle englobe les cantons de Mont-de-Marsan Nord et Mont-de-Marsan Sud, Castets, Gabarret, Labrit, Mimizan, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres et Sore. Élue en 2017, elle est finalement appelée par le nouveau pouvoir pour devenir secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.

Bio express

Nom : Geneviève Darrieussecq

Parti politique : Mouvement démocrate (MoDem), coalition Ensemble ! à l'Assemblée nationale

Circonscription : 1ère des Landes

Mandats : maire de Mont-de-Marsan de 2008 à 2017, conseille départementale des Landes de 2015 à 2017 et conseillère régionale d'Aquitaine de 2004 à 2015, de la région Nouvelle-Aquitaine depuis juillet 2021.

Née à Peyrehorade, Geneviève Darrieussecq, 66 ans, exerce son métier de médecin allergologue de 1983 à 2008, année où elle est élue maire de Mont-de-Marsan. Quelques années auparavant, elle avait déjà été élue au conseil régional de la région Aquitaine. Elle reste élue à la région jusqu'en 2015. La même année elle devient conseillère départementale des Landes. Avant de devenir députée en 2017, elle avait déjà tentée d'entrer à l'Assemblée nationale dix ans auparavant sous les couleurs de l'UDF et du MoDem : elle arrive finalement 3e avec un peu plus de 11% des voix. Fraichement élue au Palais Bourbon en 2017, Geneviève Darrieussecq laisse cependant sa place à son suppléant Fabien Lainé pour rejoindre le gouvernement. Elle est alors nommée secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées puis ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants en 2020.