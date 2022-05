Législatives : Gilbert Collard suppléant du candidat "Reconquête" dans la deuxième circonscription du Gard

Ils avaient promis d'avoir un candidat par circonscription dans le Gard, c'est chose faite. Pour les prochaines élections législatives des 12 et 19 juin 2022, "Reconquête !", le parti d'Éric Zemmour, a présenté ce lundi ses six candidats gardois : quatre hommes et deux femmes. Marc Taulelle revendique 1.800 adhérents et 5.000 sympathisants dans le Gard. Il a présenté ses six candidats "pour une élection dans un cimetière, cimetière du PS, score mortel des LR..." , tout en voulant s'affirmer comme le parti de recomposition des droites. "Le RN n'est pas capable de tendre la main et mord celles qu'on lui tend", ajoute-t-il.

"Tout est jouable", dit Gilbert Collard, qui sera donc suppléant du candidat "Reconquête" dans la deuxième circonscription : "Il y a une totale improbabilité électorale, c'est un tel désordre, une telle volatilité, une telle abstention..." avant d'ajouter : "Dans une République sans débat, sans dialectique, dans laquelle on étouffe, où tout est judiciarisé. Nous ferons campagne sur les contre-pouvoirs, leur nécessité... on doit retourner vers une démocratie parlementaire. On veut bien avoir tort, mais à l'issue d'un débat. Et remettre de la proportionnelle dans les élections législatives."

Les candidats par circonscription :