Législatives : grand débat en direct du cinéma le Loft à Châtellerault

Nicolas Turquois (REM) et Anne-Florence Bourat (LR-UDI), les deux qualifiés du second tour dans la 4ème circonscription de la Vienne, débattront ce jeudi soir en direct et en public de 18h à 19h.

France Bleu Poitou organisera son grand débat d’entre-deux-tours à Châtellerault ce jeudi 15 juin à la salle de cinéma le Loft (5 allée du Châtelet) de 18h à 19h, en partenariat avec la Nouvelle République - Centre Presse.

Qui pour succéder à Véronique Massonneau ?

Après l'élimination surprise de la députée écologiste sortante Véronique Massonneau au 1er tour des législatives sur la circonscription du Nord-Vienne, Nicolas Turquois (REM) arrivé en tête (31%) débattra avec Anne-Florence Bourat (LR-UDI) qualifiée sur le fil (19%).

En direct à la radio et en public

Emplois, ruralité, santé, transports... Pendant près d'une heure, nous demanderons aux deux candidats de se positionner clairement sur les grands dossiers locaux et sur les enjeux qui attendent le territoire.

Le débat sera ouvert au public et retransmis en direct et en intégralité sur France Bleu Poitou et francebleu.fr Le débat sera également filmé et les meilleurs moments seront mis ensuite sur Internet.

Et si vous voulez assister au débat, ouverture des portes du Loft à partir de 17h30, dans la limite des places disponibles. Entrée gratuite.