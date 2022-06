Législatives : Émilie Chalas fustige le projet de la Nupes "contre l'innovation, l'entreprise, la police"

La députée sortante LREM Emilie Chalas espère être reconduite à son poste, à l'issue des élections législatives sur la troisième circonscription, celle de Grenoble-Fontaine-Sassenage. Elle est notre invitée ce jeudi 2 juin sur France Bleu Isère.

A 10 jours seulement du premier tour des élections législatives, les candidats battent la campagne et les arguments s'aiguisent. Emilie Chalas, députée (LREM-Ensemble!) de la 3ème circonscription de l'Isère (Grenoble-Fontaine-Sassenage) dénonce "le projet de rupture et de blocage" de la Nupes - Union de la gauche (et de sa représentante Elisa Martin, qui était notre invitée hier) face au "projet de progrès" de la majorité.

France Bleu Isère : D'abord une question sur le pouvoir d'achat : Bruno Le Maire a indiqué hier que la hausse des prix allait se poursuivre pendant encore plus d'un an. Ce sera votre premier dossier si vous êtes élue. Que proposez-vous à la majorité ?

Émilie Chalas : On voit qu'il y a urgence à répondre à la crise. Et pour cela, il ne faut pas bloquer l'Assemblée nationale et avoir une majorité pour porter cette loi. Cette loi, que contiendra-t-elle ? D'abord le chèque alimentaire pour les plus précaires : une réponse immédiate à court terme, financière, pour aider tout simplement à faire ses courses. Ensuite, l'indexation des retraites puisqu'on sait que le pouvoir d'achat se perd pour les retraités à mesure que l'inflation augmente. Et puis de la même façon pour les fonctionnaires et agents du service public, là aussi il faut une augmentation du point d'indice pour qu'on rattrape le retard accumulé depuis plusieurs années.

Je rappelle aussi que l'inflation, certes va continuer pendant au moins un an, Bruno Le Maire l'a annoncé. Néanmoins, la France est le pays en Europe dans lequel l'inflation est la plus faible. Donc nous tenons, nous résistons et nous accompagnerons avec une réponse face à l'urgence dès le mois de juillet.

Autre sujet chaud pour le gouvernement : les hôpitaux. Emmanuel Macron a annoncé une mission flash pour évaluer les besoins. Est-ce que franchement, on ne les connaît pas déjà les besoins ?

Ecoutez, j'ai entendu votre invitée hier, Elisa Martin, la première adjointe d'Éric Piolle et candidate également aux législatives. Et en la matière, la démagogie n'est pas bonne conseillère. D'abord, je veux rappeler trois éléments que l'on a portés pendant ces cinq ans : la fin du numérus clausus, la reprise de la dette des hôpitaux, c'est historique - 50 milliards d'euros ont été repris par l'Etat - et puis enfin le Ségur de la santé et les 280 € d'augmentation. Ce n'est peut être pas suffisant et nous allons continuer. Mais on ne peut pas dire que pendant cinq ans, nous n'avons pas agi alors que nous subissons cette situation depuis 30 ans.

Ensuite, il faut faire face à la crise, avec sérieux et en étant à l'écoute, en respectant ceux qui nous soignent, ceux qui sauvent des vies. Et l'équation est connue. Vous avez raison, il faut former, recruter et mieux rémunérer. Former, ça prend du temps. Deuxièmement, il faut rééquilibrer l'offre de soins sans ambages entre la médecine de ville d'un côté, ce qu'on appelle les médecins généralistes, les enjeux de garde du soir et week-end, les enjeux de déplacement à domicile et d'interventions à domicile et enfin les urgences à proprement parler. Et troisièmement, il faut filtrer, il faut réguler les urgences pour que l'on y traite les vraies urgences. Le reste sur les concours de chiffres, les concours de financement, de recrutement, etc... tout ça n'est que de politique spectacle.

Vous étiez sur les marchés ce week-end. Est-ce que vous arrivez à mobiliser les électeurs ? On s'attend à une forte abstention....

Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller dialoguer, aller échanger avec les habitants de la troisième circonscription. Je la connais très bien, avec mes pieds, avec mon cœur. J'ai eu beaucoup de plaisir à être leur députée. Je suis ravie d'être en campagne et effectivement, on fait une belle campagne, nous sommes de loin les plus présents sur le terrain.

Mais vous sentez que ça accroche ou pas ?

Oui, il y a un enthousiasme, il y a beaucoup d'envie, d'échanges, de dialogue à la fois sur le bilan et sur la prospective, notamment les urgences, les questions de pouvoir d'achat. Il y a aussi l'enjeu de la sécurité qui revient régulièrement, nous sommes à Grenoble, c'est une réalité... Donc les habitants sont parfaitement conscients des enjeux. Car finalement, il y a deux projets différents qui sont proposés à leurs suffrages les 12 et 19 juin : un projet de rupture et de blocage, contre l'Union européenne, contre l'innovation, contre le monde de l'entreprise, contre l'universalisme, contre la police, contre Emmanuel Macron en somme, qui pourtant a été élu président de la République par les Français. Et de l'autre, un projet - que je porte - un projet de progrès, pour améliorer la vie des gens. Et finalement, il s'agira de voter soit pour les habitants, soit contre Emmanuel Macron. Voilà l'enjeu de cette élection.

Une question rapidement sur le burkini. Votre adversaire de gauche Elisa Martin, première adjointe d'Eric Piolle était notre invitée hier. Elle a fustigé sur notre antenne l'entêtement d'Eric Piolle. Au fond, sur cette question, vous semblez d'accord non ?

Alors je rappelle, parce qu'on a beaucoup parlé de ce sujet, que ma position est claire et connue de tous. Je veux redire ici que ce n'est pas un sujet pour ou contre l'islam, pour ou contre les musulmans. Je veux redire aussi que pour la quasi-totalité de nos concitoyens de confession musulmane, ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est le pouvoir d'achat, la lutte contre les discriminations, l'inaction des bailleurs sociaux... Et quand j'entends votre invitée hier matin, effectivement, je partage le fait que c'est un débat qui n'a que trop duré.

Mais je suis choquée par sa position, parce que certes elle a voté contre, mais elle avait les moyens de faire battre ce vote. Or, qu'est ce qu'on a constaté en conseil municipal ? Que tout cela était calculé, qu'Éric Piolle avait les grands équilibres des votes et qu'en réalité, elle a été complice de ce vote pro burkini. Et en cela, c'est impardonnable parce qu'elle n'a pas joué franc jeu avec les Grenoblois.