Législatives : guerre ouverte entre Philippe Pradal et Cédric Roussel

Les Azuréens seront amenés à choisir leurs députés en juin prochain, en attendant les tractations vont bon train entre partis, personnalités, et familles politiques. Dernier épisode en date avec la candidature de Philippe Pradal. L'adjoint au maire de Nice et président délégué de Nice Métropole briguera la troisième circonscription des Alpes-Maritimes, "dans le cadre de la Majorité présidentielle d'Emmanuel Macron et avec le soutien de la majorité municipale de Christian Estrosi". Sa suppléante sera Jennifer Salles-Barbosa. Cette troisième circonscription englobe Nice nord et la vallée des paillons.

Cédric Roussel s'insurge

Le député sortant de cette troisième circonscription Cédric Roussel, lui même élu sous les couleurs de la majorité présidentielle en 2017 n'a pas trainé pour réagir : "je dénie à M. Pradal la possibilité de se targuer d’appartenir à cette majorité qu’il divise et de se prévaloir d’un quelconque soutien." Il ajoute, ciblant également Jennifer Salles-Barbosa : "l’esprit revanchard qui anime cette candidature clanique sent le népotisme d’un vieux système avec la candidature suppléante de la fille du candidat battu en 2017 après 29 ans de mandature."

Il redit donc sa volonté de se présenter pour un nouveau mandat "aux côtés du président de la république". Les tractions dans les semaines à venir pour déterminer qui de l'un ou de l'autre -ou les deux- représentera la majorité présidentielle en juin prochain.

Philippe Vardon, lui, sera bien candidat pour le Rassemblement National dans cette même troisième criconscription.