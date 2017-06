Législatives : à Guingamp, Annie Le Houérou pour un 2e mandat ?

La candidate du PS l'avait emporté en 2012 sans l'étiquette socialiste. Pourra-t-elle rééditer cette élection cette fois, avec une forte concurrence à droite et au centre avec la République en Marche et beaucoup de candidatures à gauche.

La députée sortante, la socialiste Annie Le Houérou, défend le bilan de son premier mandat : il n' y avait plus de Tribunal à Guingamp, il est de retour, l'Hôpital de Guingamp est maintenu , le projet d'IRM à Carhaix est lancé, la sous-Préfecture de Guingamp est aussi maintenue, et cela est important pour la Députée sortante en ce sens que ça facilite les relations avec l'Etat, par exemple pour prétendre à des subventions, pour les améliorations de l'habitat et les économies d'énergie, ce qui donne du pouvoir d'achat aux habitants et du travail aux artisans. Si elle n'est pas dans la dynamique d'En Marche, en "bonne Guingampaise", Annie Le Houérou se situe "en avant" ! Mais au contraire de son compétiteur principal, le candidat de "La République En Marche", elle n'a qu'un seul mandat, elle a laissé tous les autres pour se consacrer à son mandat de député.

C'est un ancien d'Europe Ecologie Les Verts qui rejoint La République En Marche, Yannick Kerlogot porte les couleurs de la majorité présidentielle, et soutient donc sans réserve le programme d'Emmanuel Macron, à ses yeux, le plus pragmatique. Il adhère à la volonté de rassemblement du nouveau président, et considère qu'il faut lui donner une majorité forte à l'Assemblée afin qu'il puisse mettre en oeuvre le programme pour lequel il a été élu. Aujourd'hui sans étiquette, Yannick Kerlogot est conseiller municipal à Guingamp, conseiller départemental du canton de Guingamp, et conseiller communautaire de Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération.

La candidate d'Europe Ecologie Les Verts, Sylvie Bourbigot dénonce pour sa part ce qu'elle qualifie de reniement de la part de Yannick Kerlogot, qui a donc quitté les Verts.

A droite, Martine Tison. Elles sont d'ailleurs 7 femmes candidates sur 12 au total dans cette 4e circonscription des Côtes d'Armor, Guingamp/Rostrenen à droite, c'est Martine Tison qui doit sauver les meubles pour Les Républicains, la conseillère régionale, adjointe au maire de Callac, sait que le candidat d'En Marche part favori, mais elle se dit que face à une gauche éclatée qui présente 6 candidats, il y a une carte à jouer. N'empêche, on est ici sur un territoire de gauche, il y a 5 ans, l'actuelle députée PS avait raflé plus de 2/3 des suffrages face à l'UMP. Mais Martine Tison croit au renouveau économique et refuse que le rôle du politique se cantonne à accompagner le déclin du territoire.

Le Front National présente aussi une femme. Sandrine Madec a 34 ans et compte sur sa jeunesse pour faire oublier le malaise lié à l'éviction de Catherine Blein, à l'origine la candidate sur cette 4e circonscription des Côtes d'Armor, exclue du FN pour avoir tenu des propos islamophobes, xénophobes et homophobes sur les réseaux sociaux. Sandrine Madec souhaite en finir avec les vitrines vides des commerces locaux, comme elle le constate à Guingamp, en soutenant l'activité commerciale, en défendant les petits commerces qui ferment petit à petit, et en soutenant les agriculteurs qui souffrent.

Et dans cette circonscription historiquement ancrée à gauche, la France Insoumise et le Front de Gauche respectent l'absence d'accord au plan national, les deux candidates s'affrontent, Murielle Lepvraud pour la France Insoumise, et Cinderella Bernard pour le Front de Gauche. En cause selon cette dernière qui préside le groupe communiste au Conseil départemental des Côtes d'Armor, l'intérêt financier ! Le comble selon la conseillère départementale, qui souligne qu'on ne peut pas rejeter le monde de la finance et se maintenir à un scrutin pour bénéficier des subventions d'Etat, pour alimenter le financement de son parti politique. Cela lui semble très éloigné des enjeux de défense de la population contre le programme libéral Macron.

