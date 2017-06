Hamon, Cambadélis, Mennucci, Duflot, Filippetti : ces personnalités éliminées dès le premier tour des législatives

Plusieurs personnalités politiques - anciens ministres ou responsables de parti - ont été éliminées dès le premier tour des élections législatives ce dimanche.

A la trappe. Alors que La République en marche, le parti du président Emmanuel Macron - allié avec le MoDem -, se dirige vers une victoire écrasante après le premier tour, plusieurs personnalités politiques (anciens ministres ou responsables de parti) ne verront pas le second tour. Et principalement des hommes et des femmes qui ont exercé le pouvoir lors du quinquennat précédent.

Hécatombe pour les anciens ministres de François Hollande

Benoît Hamon : l'ancien candidat PS à la présidentielle a été sorti dès le premier tour à Trappes.

Ce soir les électeurs de la 11e circ du 78 ont choisi de ne pas me renouveler leur confiance. Ce fut un honneur de les représenter pdt 5 ans pic.twitter.com/IocaDSes4h — Benoît Hamon (@benoithamon) June 11, 2017

Jean-Christophe Cambadélis éliminé à Paris. Le Premier secrétaire du PS a été notamment devancé par le candidat En Marche, le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi, qui arrive en tête.

Patrick Mennucci éliminé à Marseille dans la circonscription où il était opposé à Jean-Luc Mélenchon.

J'ai reconnu ma défaite dans la 4eme circonscription des Bouches du Rhône je souhaite bonne chance à ceux dont la tâche est de gouverner. — Patrick Mennucci (@patrickmennucci) June 11, 2017

Aurélie Filippetti : l'ancienne ministre a été éliminée à Metz, avec dans sa circonscription la qualification d'En Marche et du FN.

Cécile Duflot : l'ancienne ministre se présentait à Paris.

Emmanuelle Cosse : l'ancienne ministre annonce sur Facebook son élimination en Seine-Saint-Denis.

Michèle Delaunay : l'ancienne ministre est sortie dès le premier tour à Bordeaux.

Matthias Fekl éliminé dans le Lot-et-Garonne. Les résultats définitifs placent l'ancien ministre de l'Intérieur en 3e position derrière LREM et le FN.

François Lamy : l 'ancien ministre sorti dans le Nord.

Jean Glavani ne passe pas le premier tour dans les Hautes-Pyrénées où il avait élu en 1993. C'est le candidat En Marche qui est en tête.

Pascale Boistard : l'ancienne secrétaire d'Etat a été éliminée dans la Somme

Élisabeth Guigou (PS) éliminée en Seine-Saint-Denis.

Deux poids-lourds du FN éliminés

Franck de Lapersonne : le candidat du FN et comédien a été éliminé à Amiens.

Nicolas Bay : le responsable de la campagne des législatives du FN a été éliminé en Seine-Maritime.

A LIRE AUSSI ►Législatives - 1er tour : La République en marche largement en tête

Les résultats du premier tour des législatives, commune par commune :