Législatives : "Il faut une députée de la majorité" à l'est la Somme, estime Virginie Caron-Decroix

"Il faut une députée de la majorité présidentielle dans cette cinquième circonscription de la Somme pour porter au national le local", affirme Virginie Cardon-Decroix sur France Bleu Picardie ce vendredi. Vice-présidente du département de la Somme, présidente de l'aéroport Albert-Picardie, Virginie Cardon-Decroix est candidate Ensemble ! dans la cinquième circonscription de la Somme, qui regroupe l'Est du département. Elle fait de l'emploi une de ses priorités.

Dans une circonscription où le taux de chômage atteint les 7,5% Virginie Caron-Decroix, veut miser sur la concertation entre élus locaux, nationaux et chefs d'entreprises. "On a été fortement touchés dans cette circonscription et dans le secteur d'Albert par la crise Covid".

"Les élus de territoires ont des idées, poursuit la candidate. Mais ce qui est surtout compliqué, c'est tout le formalisme qu'il y a autour, et c'est bien pour ça qu'il faut une députée dans cette cinquième circonscription de la majorité, qui connait ses enjeux, ses atouts, ses différences, et qui pourra porter à l'Assemblée nationale, donc au niveau national, le local."