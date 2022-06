Législatives : il n'y a plus aucun député LR dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Dans les Bouches-du-Rhône et le Var il n'y a plus aucun député Les Républicains.

C'est un des enseignements de ce second tour des élections législatives dans les Bouches-du-Rhône et le Var avec la percée du Rassemblement national : il n'y a plus aucun député du parti Les Républicains. Les LR sont tous battus, notamment Éric Diard. Le député sortant s'incline dans la 12e circonscription face au conseiller régional PACA du Rassemblement national, Franck Allisio.

La droite n'était déjà plus présente au second tour dans le Var, mais dans les Bouches-du-Rhône, elle perd son fief de l'est de l'étang de Berre (Marignane, Vitrolles, Châteauneuf-les-Martigues) et de la Côte Bleue (Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins) : 51,37% pour Franck Allisio contre 48,63% pour Éric Diard. Une sévère gifle pour l'ancien maire de Sausset-les-Pins, député pendant 15 ans et qui se dit victime du dégagisme.

"Les électeurs ont voulu une opposition ferme et définitive. Quand ils se lèvent le matin ils disent que la vie est trop chère, Macron n'est pas à la hauteur alors on vote pour les extrêmes." - Éric Diard

