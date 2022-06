Législatives : "Il n'y a pas encore d'ancrage du RN dans la Somme", selon le politologue Tristan Haute

Le Rassemblement national sera présent au second tour des législatives dans quatre des cinq circonscriptions de la Somme. Mais pour le politologue spécialiste des Hauts-de-France, Tristan Haute, invité de France Bleu Picardie, la "Somme n'est pas encore un terre du Rassemblement National".

"Il n'y a pas encore d'ancrage du Rassemblement National dans la Somme comme on peut en avoir dans le bassin minier du Pas-de-Calais voisin", analyse le politologue Tristan Haute spécialiste des comportements politiques dans les Hauts-de-France, ce lundi sur France Bleu Picardie. Dans la Somme, le Rassemblement National s'est qualifié dans quatre des cinq circonscriptions, et arrive en tête dans trois d'entre-elles.

"Contrairement au niveau national, ce qui est le plus impressionnant dans la Somme, c'est la percée du Rassemblement National, reconnaît Tristan Haute sur France Bleu Picardie. Notamment dans les circonscriptions les moins urbaines". Des candidats RN se sont qualifiés au second tour dans quatre des cinq circonscriptions samariennes, et trois arrivent en tête du premier tour ce dimanche, "certains dans un balotage incertain comme dans la cinquième circonscription où une candidate RN fait face à un représentant de la Nupes dans une terre pourtant classiquement à droite", appuie le politologue.

La métropole d'Amiens n'est pas une terre du Rassemblement National

Pour autant, analyse le politologue, on ne peut pas encore parler d'une implantation durable du parti sur le territoire : "la Somme est un département hétérogène". Tristan Haute le rappelle, "la métropole d'Amiens n'est pas une terre du Rassemblement National", le Rassemblement National ne s'est pas qualifié dans la deuxième circonscription, où s'affrontent la députée sortante Barbara Pompili (Ensemble!) et la candidate de la Nupes l'Insoumise Zahia Hamdane.

Dans la Somme, "le Rassemblement national fait des très bons scores aux élections présidentielles et dans certaines communes aux élections locales", poursuit le politologue, "mais si on fait la somme des élections, il n'y a pas encore d'ancrage du Rassemblement National dans la Somme comme on peut en avoir dans le bassin minier du Pas-de-Calais voisin."

