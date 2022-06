Législatives : "il y aura plus d'annulations de scrutins cette année"

Vous êtes membre des Républicains, mais aussi avocat et expert des contentieux électoraux. Deux jours après la fin des élections législatives, il y a eu plusieurs recours en France, notamment en Ariège et en Haute-Garonne, dans la sixième circonscription : Fabien Jouvé, le candidat de la Nupes a perdu avec seulement trois voix de retard face à la députée sortante de la majorité, Monique Iborra. Ce genre de recours est souvent arrivé en Haute-Garonne, à votre connaissance ?

En Haute-Garonne, il n’y en a pas eu beaucoup par le passé. Parce qu'on a souvent des scores qui sont relativement larges. Et lorsque les scores sont larges, les irrégularités ne sont pas de nature, dit le Conseil constitutionnel, à altérer la sincérité du scrutin. Mais au niveau national, en 2017, il y a environ 300 recours qui ont abouti à huit annulations seulement.

Comment vérifie-t-on un vote ?

C'est d'abord un travail de recollement à partir des procès-verbaux. Les bulletins de vote sont jetés à la poubelle dans les bureaux de vote dès que le procès-verbal est établi. On ne procède donc pas à un recomptage des bulletins, sauf au sein du bureau de vote lorsque c'est demandé ou lorsqu'il y a un doute. Mais on va vérifier que les procès-verbaux sont cohérents et qu'il n'y a pas d'erreurs de rédaction.

Un procès-verbal est dressé dans chaque bureau de vote ?

Oui. On y mentionne le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre d'émargements constatés, c'est à dire les signatures, le nombre de bulletins nuls ou blancs et le décompte des voix qui est accordé à chacun des candidats.

Les recours vont donc passer devant le Conseil constitutionnel. Ça peut être long ?

Si on prend ce qu’il s'est passé en 2017, pendant l’été, le Conseil constitutionnel a éjecté tous les recours « un peu exotiques ». Et puis, à partir du mois de septembre, il engage la procédure contradictoire. C'est à dire qu'il va envoyer les requêtes à ceux qui sont concernés et qui vont pouvoir répondre. Et là, en fonction des difficultés, du volume de pièces et des échanges contradictoires, la procédure va s'étaler d’octobre à décembre. Généralement, c'est autour de décembre que les dernières décisions tombent.

Les chances sont statistiquement assez faibles pour que le Conseil constitutionnel demande la tenue de nouvelles élections partielles ?

En 2017, 67 élections se sont jouées à moins de 1000 voix. Cette année, il y en a 97, donc il y a plus d'élections qui sont dans un petit écart de voix. Et à partir du moment où il y a plus d'élections serrées, il y aura plus de contentieux et certainement plus d'annulation de scrutins cette année.

Revenons à la politique pure et dure : est-ce que les Républicains, dont vous faites partie, doivent voler au secours d'Emmanuel Macron qui cherche désespérément une majorité pour gouverner ?

Je crois qu'on a été suffisamment absents sur le dernier quinquennat pour éviter de disparaître définitivement. Je crois que l'ambition des Républicains est de proposer une véritable alternance et donc d'avoir la capacité à exprimer nos propres propositions comme nous l'avons fait pendant la campagne présidentielle. Donc, il ne faut certainement pas aller au secours d'Emmanuel Macron. Il faut être à l'appui du pays. Le pays a besoin de réformes, le pays a besoin que des réponses soient apportées à ses problèmes. Il faudra, au cas par cas, voir si nos propositions sont prises en compte. Si c’est le cas, alors pourquoi ne pas trouver des accords avec le gouvernement ?

Donc vous êtes d'accord ou pas avec Jean-Luc Moudenc, le maire Les Républicains de Toulouse, qui dit qu'il ne faut pas s'opposer systématiquement à la macronie ?

Je crois qu'on a une tradition en France qui est celle d'une majorité forte qui tient à la constitution de la cinquième République. On a découvert au moment des cohabitations que la Constitution fonctionnait. Et là on va découvrir qu'une majorité relative peut fonctionner à partir du moment où elle ne considère pas qu'elle va imposer son texte en disant « c'est à prendre ou à laisser », sinon c'est le chaos. Et donc il y aura des propositions qui seront faites par le gouvernement. Il y aura des propositions qui seront faites par les républicains.

Mais pas de cohabitation institutionnelle ?

Non. Je crois que c'est le pire des services qu'on pourrait rendre au pays. On l'a vu aujourd'hui, la moitié des électeurs vont sur du vote contestataire, sur les extrêmes. Si on veut remédier à cette situation, il faut qu'on apporte des réponses concrètes aux besoins de nos concitoyens.

Sur la réforme des retraites, la retraite à 65 ans, vous pourriez quand même aider le président à faire passer cette réforme ?

Je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ce constat, même Monsieur Mélenchon, puisque il propose la retraite à taux plein avec 40 annuités, sachant que la moyenne de l'entrée sur le marché du travail c'est 25 ans. Donc ça nous fait 65 ans. Donc, au-delà des discours démagogiques qu'il y a pu avoir pendant la campagne, chacun sait qu'il y a moins d'actifs et plus de retraités et qu'il faut trouver un équilibre. Par contre, il faut que ces réformes cessent d'être juste des réformes d'ajustement négatif. Il faut que les retraités, les futurs retraités, les travailleurs trouvent aussi des compensations à cela.

Sacha Briand, que vous inspire la Nupes qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur la création d'un groupe unique à l'Assemblée ?

C'est sans surprise pour moi. On savait très bien qu'il s'agissait d'un accord de circonstance pour sauver les fesses d'un certain nombre de candidats, notamment du PS et d'Europe Ecologie Les Verts. Il n'y a aucune surprise à ce qu'ils explosent immédiatement puisqu'il n'y avait strictement aucun accord sur les sujets fondamentaux.

Donc, certains ont "dupé" leurs électeurs en mettant l'étiquette Nupes pour finalement espérer rester protégés à l'Assemblée ?

Après une élection présidentielle totalement passée au travers, on a eu une élection législative qui a été marquée par une espèce de coup de magicien. Jean-Luc Mélenchon a été excellent. Par contre, ça a été un mensonge extraordinaire : laisser dire pendant des semaines que la nuit PS pouvait avoir une majorité et était une aberration au regard du mode du scrutin. On voit bien aujourd'hui le résultat.