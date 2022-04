Législatives : "Il y aura une union de la gauche dans les cinq circonscriptions de Vaucluse", promet EELV

"En Vaucluse, on n'a pas le choix" de s'allier pour les élections législatives, estime Serge Marolleau, l'un des porte-parole d'Europe Écologie dans le département.

La porte-parole d'Europe Écologie les Verts en Vaucluse, Serge Marolleau, milite pour une union à gauche dans les cinq circonscriptions du département pour les élections législatives du mois de juin. "Ce qu'il faut, c'est que ça, que ça aboutisse", plaide-t-il ce vendredi matin sur France Bleu Vaucluse. "Toutes les formations politiques, PS, PCF, Insoumis, avancent sur des plateformes programmatiques communes. Nous, on prendra notre part à cette aventure avec beaucoup d'humilité", affirme Serge Marolleau.

"Je pense qu'on va se voir longtemps la semaine prochaine et j'espère vraiment qu'on va y arriver, avance-t-il. En Vaucluse, on n'a pas le choix. L'Union de la gauche, nationalement, elle, est prévue sur les 577 et on espère bien qu'en Vaucluse, on y arrivera sur les cinq. Notamment pour faire face aux droites et aux extrêmes droites."