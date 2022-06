Législatives : "Intégrer la pénibilité au travail dans un projet de loi", dit Pascal Rifflart, candidat LREM

Invité de France Bleu Picardie ce lundi 6 juin, Pascal Rifflart, candidat de la majorité présidentielle dans la première circonscription de la Somme - qui va d'Amiens à Abbeville en passant par Flixecourt - a mis en avant sa volonté de prendre en compte la pénibilité au travail dans un projet de loi : "J'ai vu passer tout dans mon cabinet. [...] J'ai 65 ans, même si j'ai quand même bossé 12 h par jour, je suis encore physiquement capable de faire quelques années s'il le faut et surtout pour pouvoir financer la retraite de ceux qui ont rien." Le candidat LREM a aussi mis en avant sa volonté de "porter un projet avec Emmanuel Macron", lui qui représente le parti présidentiel dans cette première circonscription de la Somme.

C'est sur la base de son expérience professionnelle que Pascal Rifflart a aussi insisté sur sa "proximité" avec les électeurs : "Vous savez, quand on a été 30 ans médecin généraliste dans un quartier difficile et qu'on a fait 150 000 consultations, on a appris à parler aux gens. On sait aussi les écouter aussi, [...] on parle à peu près le même langage qu'eux", conclut le candidat LREM.

