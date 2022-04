Législatives : "Je suis prêt" lance l'adjoint au maire de Nice Graig Monetti

Après la victoire d'Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle dimanche 24 avril, le chef de cabinet et Conseiller Spécial de la Ministre de l'Enseignement Supérieur Graig Monetti et adjoint au maire de Christian Estrosi, est sur France Bleu Azur. "Au travail", lance-t-il.

Il ne dit pas pour l'instant s'il sera candidat aux élections législatives les 12 et 19 juin prochain. "Je suis prêt, je suis préparé, je suis en forme, je suis à Nice", dit-il. "Si j'ai à aller aux élections législatives ce sera dans la première circonscription de Nice", assure Graig Monetti. Il serait donc face au LR Eric Ciotti. "Je viens de faire cinq ans de gouvernement, j'ai présidé un certain nombre de structures associatives, j'ai la pêche, j'ai envie d'aller voir les niçoises et les niçois et j'ai à cœur d'aller représenter, discuter et débattre avec l'ensemble des habitants de la première circonscription", promet le LREM.

"Faire face à une forme de démagogie et d'impuissance de politiques publiques qu'il faut cesser pour Nice", Graig Monetti

Il promet de suivre la décision "le patron" le maire de Nice Christian Estrosi qui devrait annoncer les candidats dans quelques jours. Graig Monetti assume être "clairement candidat". Quelque que soit le candidat retenu il assure qu'il se mettra "à disposition pour faire une campagne ambitieuse pour faire face à une forme de démagogie et d'impuissance de politiques publiques qu'il faut cesser pour Nice."

Pour ce qui est de la victoire d'Emmanuel Macron Graig Monetti dit être conscient que "la France attend aujourd'hui des réformes de grandes ambitions." Selon lui, "les françaises et les français attendent des changements au quotidien."

