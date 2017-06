Législatives - Jean-François Husson (LR) : "Il faut changer de logiciel"

Le sénateur Les Républicains de Meurthe-et-Moselle Jean-François Husson était l'invité de France Bleu Lorraine ce lundi matin. Il appelle son parti à faire "un vrai travail de fond".

Un râteau pour le parti Les Républicains en Meurthe-et-Moselle. Seuls deux candidats se maintiennent au deuxième tour des élections législatives : dans le Lunévillois avec Thibaut Bazin (24,62%) et dans la deuxième circonscription avec Valérie Rosso-Debord (16,75%).

L'impuissance des partis traditionnels

"La principale difficulté est arrivée avec la mise en cause de François Fillon. On ne va pas pleurer sur le lait renversé mais les conséquences sont douloureuses", concède le sénateur Jean-François Husson. Face à tel chamboulement politique, l'élu se sent "impuissant". Il demande donc aux membres de sa famille politique de s'asseoir autour d'une table, et de réfléchir :

Une des difficultés pour les partis politiques c'est de se réinventer. De changer de logiciel pour avoir un vrai travail de fond. Il faut qu'on arrête de s'éparpiller à droite et à gauche et sur tous les terrains. Il faut redonner du corps. Et aujourd'hui on ne réfléchit plus assez".

D'une certaine manière il y aura toujours des sensibilités de droite et de gauche, mais aujourd'hui, les choix se font sur d'autres critères. Plus sur les grands enjeux de société comme le développement durable, les relations hommes-femmes..."

Avec quel chef ?

Et qui pour encourager le parti à mener cette réflexion ? Le sénateur Jean-François Husson botte en touche :

On va regarder ça posément. Je n'ai pas de favori. Il faut regarder d'abord celles et ceux qui sont en situation et surtout, que ce soit le point de départ d'un vrai travail collectif. je ne crois moi qu'à l'ambition collective. Chacun y trouvera sa place mais aujourd'hui, il faut savoir se remettre en question et mouiller le maillot".