Législatives : "Dimanche, c'est un référendum !" scande Jean-Luc Mélenchon en meeting à Toulouse

Jean-Luc Mélenchon, en forme, a assuré un meeting d'entre deux tours à Toulouse, dans la salle Jean Mermoz sur l'île du Ramier en face du Stadium ce mardi 14 juin. Environ 2.000 militants ou sympathisants sont venus l'écouter, cinq jours avant le second tour des législatives. Il a tenu la tribune pendant plus d'une heure, après une demi-heure assurée par la jeune garde Nupes haut-garonnaise, en place pour prendre plusieurs circonscriptions à la majorité présidentielle dimanche.

Jean-Luc Mélenchon sur la scène de la salle Jean Mermoz à Toulouse.

"Dimanche c'est un référendum entre les néo-libéraux et les solidaristes"

Il se trouve qu'il aurait dû venir à Toulouse plus tôt dans la campagne mais ce mardi 14 juin, Jean-Luc Mélenchon - qui prononce "Nup" et non "Nupès" - a plaidé dans une ville largement acquise à sa cause. En Haute-Garonne, la NUPES fait carton plein dans les dix circonscriptions, et s'est même placée en tête dans huit d'entre elles.

Suscitant souvent le rire dans la salle par ses piques aux uns et aux autres (Elisabeth Borne que "rien ne fait rire" contrairement à Jean Castex, évoquant "Doudou" alias Edouard Philippe), Jean-Luc Mélenchon a renvoyé à Emmanuel Macron le reproche de chaos repris dans les éléments de langage Ensemble!. Chaos politique, chaos économique, "la pénurie c'est vous", a taclé le député de Marseille martelant que "de l'argent il y en a!".

Vous l'aurez la retraite à 60 ans, vous ?! Alors pourquoi vous ne la donnez pas aux autres ?!

Il a surtout appelé d'emblée le Président de la République a reconnaître les scores de dimanche soir et à le nommer à Matignon "si notre primature a lieu", faisant référence aux "tripatouillages" présumés du ministère de l'Intérieur au premier tour.

Tout en citant Karl Marx en fin de meeting, le patron de la France Insoumise s'est longuement amusé à moquer les caricatures dessinées par leurs adversaires macronistes qui ont taxés les NUPES tour à tour d'"anarchistes d'extrême-gauche" "proches de Moscou", de Richard Ferrand à Amélie de Montchalin en passant par Christophe Castaner ou Bruno Le Maire.

Les candidats de la NUPES qualifiés pour le second tour présents, sauf Aviragnet

En Haute-Garonne, la NUPES a réussi le tour de force de qualifier ses candidats dans la totalité des 10 circonscriptions. Ils étaient presque tous là. Particulièrement en vue, Alice Assier candidate dans la dixième et Agathe Roby dans la troisième coanimaient la soirée.

Egalement dans les rangs François Piquemal ultra-favori dans la première circonscription, l'écologiste Christine Arrighi (dixième), Hadrien Clouet (quatrième), Anne Stambach (deuxième), tous trois bien placés, Christophe Bex (septième), Fabien Jouvé le socialiste (sixième) et Sylvie Espagnolle (cinquième) pour qui la tâche sera peut-être plus ardue dimanche.

Sans grande surprise, le député sortant du Comminges (huitième circonscription), le socialiste Joël Aviragnet n'était pas là. Cité, il a été vivement sifflé. Le protégé de Carole Delga, bien qu'officiellement toujours investi par la Nupes, n'est pas soutenu par EELV et la France Insoumise qui ont apposé leurs logos sur l'affiche d'une candidate écologiste, éliminée au premier tour, Annabelle Fauvernier présente dans la salle. C'est la députée sortante insoumise de l'Ariège Bénédicte Taurine qui a comblé le siège vide de Joël Aviragnet sur scène.

Plusieurs personnalités de la gauche toulousaines étaient au premier rang : Sébastien Vincini encore pour quelques semaines premier fédéral du PS en Haute-Garonne, très en vue lors des négociations pré-Nupes aux côtés d'Olivier Faure au printemps, ou Pierre Lacaze le communiste toulousain ont eu droit à leur minute en vidéo enregistrée projetée. Dans la salle aussi, le président PS du conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric, l'ancien maire de Toulouse qui a soutenu Yannick Jadot lors de la présidentielle Pierre Cohen (Génération.s), le sénateur socialiste Claude Raynal, l'insoumise Myriam Martin ou encore le président du groupe écologiste à la mairie et la métropole, Antoine Maurice.

Evidemment Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, vivement opposée à la NUPES et à Jean-Luc Mélenchon, n'était pas là ce soir, ni aucun cadre de la Région.

Le meeting avait vocation à séduire bien au-delà de la Garonne puisqu'il était retransmis sur les réseaux sociaux de la NUPES.