Législatives : Jean-Luc Mélenchon largement en tête à Marseille selon un sondage pour France Télévision

Un sondage Harris Interactive pour France Télévision donne Jean-Luc Mélenchon favori dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avec 35% des voix. Le socialiste Patrick Mennucci n'obtiendrait que 13%.

Selon un sondage Harris Interactive pour France Télévision, Jean-Luc Mélenchon arriverait largement en tête dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avec 35 % des voix devant la candidate soutenue par la République En Marche, Corinne Versini (26%). Patrick Menucci serait battu avec 13% des voix. Pour France Bleu Provence, le candidat socialiste explique "n'accorder que peu d'importance à ce sondage".

12% pour la candidate FN et 9% pour la candidate LR-UDI

La candidate du Front National, Jeanne Marti obtiendrait 12 % devant la candidate LR-UDI, Solange Biaggi (9%). Selon cette enquête réalisée par téléphone les 17 et 18 mai auprès d'un échantillon de 616 personnes, représentatifs des Français âgés de 18 ans et plus inscrits sur les listes électorales dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, aucun autre candidat ne franchirait la barre des 5%.

Un duel Mélenchon-Versini au second tour?

Au second tour, selon ce sondage l'hypothèse d'un duel entre le leader de la France Insoumise et la candidate du mouvement d'Emmanuel Macron serait probable. Jean-Luc Mélenchon obtiendrait la majorité entre 52 et 60%.

Les autres candidats sont : Isabelle Bonnet (LO), Danielle Bour (M100%), Cyrille Bret (PA), Gabriel Duplaix (DLF), Lydie Gandon (CHAP), Mohamed Naïli (UPR), Ferdinand Richard (MDP).